Какие мероприятия пройдут в честь Наурыза в Астане

В этом году жители и гости Астаны смогут отметить Наурыз в новом формате. В городе планируют провести порядка 200 мероприятий, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата столицы.

21-22 марта с 12:00 до 16:00 на центральной площади столицы, у монументов Қазақ елі и Байтерек, на территории парка и площадке EXPO планируется проведение основных праздничных концертов с участием звёзд казахстанской эстрады.

Кроме того, в пяти районах города пройдёт более 30 праздничных концертов. Артисты подготовили для горожан анимационные и театрализованные программы, в которых примут участие признанные мастера искусств. Для астанчан выступят Улыкпан Жолдасов, группа "Заман", Адилет Жаугашар, Аука, Бейбит Корган, Канат Умбетов, Абай Бегей, Алишер Каримов, ВИА "МҰРА", Актоты Болышева, Айдар Байділдин, Қайрат Баекенов, Трио "Алтын", Құрмаш Махан, Тимур Омаров, группа "Арт домбыра", квартет "Aily", группа "Саз", квартет "Royal", Мөлдір Сүлейменова и ансамбль домбристов, Медет Салыков, Клара Толенбаева, Мади Кадыров и многие другие.

На общественных пространствах развернут этно-аулы, где будут функционировать фуд-корты, ярмарки, проводиться мастер-классы, демонстрироваться традиционные обряды. Запланированы спортивные мероприятия, победителей которых наградят ценными призами.

По району Есиль праздничные мероприятия проведут в следующих локациях:

- в 12:00 21-22 марта у монумента Байтерек начнётся концерт и соревнования по национальным видам спорта, здесь организуют ярмарку ремесленников и праздничную торговлю;

- в 12:00 21-22 марта на площадке у ЕХРО гостей ждут концертная программа, соревнования по национальным видам спорта, демонстрация национальных традиций и обрядов, ярмарка ремесленников;

- 21-22 марта – концерт и соревнования по национальным видам спорта пройдут в парке вдоль реки Есиль (пересечение улиц Керей, Жанибек хандар и ул. А. Бокейхана).

По району Сарыарка:

Праздничные мероприятия пройдут на городской площади, 21-22 марта с 12:00 до 16:00.

По району Нура:

21 и 22 марта в 13:00 в Центральном парке начнется Фестиваль плова. Готовить будут повара из Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Кыргызстана. Планируется изготовление ханской сорпы в историческом казане 18-го века. Здесь же состоится автограф-сессия ХК "Барыс". Одна из юрт будет украшена в стиле хоккейного клуба. Знаменитые игроки будут раздавать автографы фанатам.

Две юрты организуют посольства Таджикистана и Ирана. Гостям будут рассказывать об обычаях и особенностях празднования Наурыза в этих странах.

Гостей также ждут фотозоны, аниматоры-батыры, беркуты, тазы, концертная программа, наурыз коже.

В 13:00 21 марта в микрорайоне Жагалау (Айтматова, 36) организуют ярмарку ручных изделий, будут представлены национальная одежда и украшения, изготовленные местными мастерами.

Здесь же пройдут спортивные состязания по национальным видам спорта, концертная программа, будут готовить плов и наурыз коже.

21 марта в 13:00 в Мереке парке (Туран, 40/1) для жителей и гостей города проведут ярмарку, спортивные состязания по национальным видам спорта и многое другое.

По району Байконыр определены следующие локации:

В центральных парках района (парк Ататюрк, аллея "Писателей") возведут юрты. Посетители смогут насладиться праздничными концертными программами и принять участие в состязаниях по национальным видам спорта: қазақ күресі, перетягивание каната, гір көтеру, асык ату, қой көтеру.

Также будет организована специальная фотозона Әз-Наурыз.

С 13:00 до 15:00 21-22 марта празднования проведут в парке Ататюрк по улице Ташенева, с 12:00 до 15:00 21 марта – на Аллее писателей, на пересечении проспекта Абая и улицы Сембинова.

По району Алматы:

На площади у монумента "Қазақ елі" с 12:00 21 и 22 марта будут проходить концертная программа, соревнования по национальным видам спорта, ярмарка ремесленников, праздничная торговля.

В это же время 22 марта празднования начнутся в парке "Президентский".

Такие же мероприятия пройдут на территории школы-гимназии №74 в микрорайоне Сарайшык, на набережной реки Акбулак, в теннисном центре по адресу Кордай, 6 и в микрорайоне Достар.

21-24 и 29-31 марта в театре кукол пройдёт кукольное шоу "Наурыз-Думан".

23 марта – День очищения. В Государственном театре драмы и комедии имени Азербайджана Мамбетова публику ждет драма А. Елгезека "Болмаған балалық шақ".

23 марта пройдет международная экологическая акция "Час Земли" с 20:30 до 21:30. Это ежегодное мероприятие под эгидой Всемирного фонда дикой природы (WWF), в котором принимают участие более двух миллиардов человек. Цель акции – обратить внимание на необходимость ответственного отношения к природе и ресурсам планеты.

23 марта в рамках "Тазалық эстафетасы" в столице будет проведена общенациональная экологическая акция "Тазару". В рамках акции планируется очистка дворов от снега и мусора.