Какие мероприятия пройдут в Астане ко Дню единства народа Казахстана

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Почти 70 мероприятий намерены провести в Астане в честь Дня единства народа Казахстана, который отмечают 1 мая, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Для жителей и гостей столицы во всех четырёх районах на открытых площадках организуют праздничные концерты, спортивные состязания, интерактивы.

26 апреля в 11:00 в Центре активного долголетия района Байконыр организуют праздничную информационно-тематическую встречу "Казахстан – наш общий дом". Часом позже в таком же центре в районе Сарыарка пройдет концертная программа "1 мая – праздник весны и труда".

27 апреля на Аллее учителей организуют выставку книг в рамках проекта "Өнерлі қол — бақытқа жол". В 11:00 Центр социального обслуживания "Нұрлы жүрек" проведёт концертную программу "1 мая – День единства народа Казахстана", а центр "Қамқор" - флешмоб "Бір шаңырақ астында".

28 апреля в столичном Доме дружбы состоится круглый стол на тему "Мемлекеттік тіл - қазақ тілі елімізде тұрып жатқан барлық қазақстандықтарды біріктіретін күш". Участие в нём примут представители этнокультурных объединений города.

В вузах столицы в этот день проведут воспитательные тематические часы, квизы.

В центре соцобслуживания "Шарапат" в 11:00 для подопечных организуют концертную программу "Ынтымақ, бірлік, келісім – ең басты байлық ел үшін", в кризисном центре "Үміт" - соревнования "Веселые старты", в центре "Жансая" - концертную программу для детей, посещающих реабилитацию. В центре ресоциализации "Демеу" - тематическую лекцию.

Кроме того, 28 апреля в Esil University будут проводить конкурс на знание традиций и обрядов этносов Казахстана, в детской музыкальной школе №3 им.Е.Серкебаева готовят концерт "Менің елім - Қазақстан".

Музей Сакена Сейфуллина с 28 апреля по 3 мая приглашает на выставку "Бақыт жолында".

29 апреля к 25-летию района Сарыарка и Дню единства народа Казахстана среди жителей столицы проведут спартакиаду. На Аллее писателей будет организована праздничная программа с участием этнокультурных объединений, объектов культуры и образования.

Ряд разноплановых мероприятий запланирован на 1 мая. В 11:00 на Аллее писателей состоятся соревнования по национальным видам спорта. А в Триатлон парке торжественно посадят деревья представители этнокультурных объединений и посольств. Здесь же организуют выставку-ярмарку.

Народные гуляния в честь 1 Мая на площадке у монумента "Байтерек" и Городской площади начнутся в 12:00. Гостей ждёт концерт творческих коллективов организаций города, артистов Государственной академической филармонии и звезд отечественной эстрады.

Мероприятия с насыщенной развлекательной программой проведут и в дворовых клубах города, парках. В этот день по всей столице начнут работать фонтаны.

Кроме того, проведение спортивно-массовых мероприятий запланировано на территории международного выставочного центра EXPO, парков "Ататюрк", "Коктал", у монумента "Қазақ елі". Горожане смогут принять участие в соревнованиях по национальным видам спорта, в том числе по асык ату, армрестлингу, перетягиванию каната и поднятию гири.

В Триатлон парке любителей спорта ждет праздничный марафон.

В эти дни в районных акиматах многодетным матерям будут вручать нагрудные подвески "Алтын алқа" и "Күміс алқа".