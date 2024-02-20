Какие дороги перекрыты в Казахстане из-за непогоды

Ограничение движения транспорта действует на 20 дорогах республиканского значения в восьми областях Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

По данным на 18:00 в области Абай из-за мороза минус 40 градусов перекрыты семь дорог общей протяжённостью 2 204 километра.

В Восточно-Казахстанской области также невозможно проехать по семи трассам протяжённостью 1 101 километр. Там столбики термометров показывают минус 45 градусов.

В Жамбылской области ограничение действует на трассе "Алматы - Ташкент - Термез" - между сёлами Кенен и Кайнар.

В области Жетысу закрыт участок в 58 километров на трассе "Алматы-Усть-Каменогорск" - от Ушарала до границы Абайской области.

В Карагандинской области перекрыли трассу "Караганда - Аягоз - Бугаз" - от Каркаралинска до границы Абайской области (для общественного транспорта и автомобилей, оснащённых дизельными двигателями).

В Костанайской области ограничение введено на трассе "Жезказган - Петропавловск" - от границы Улытауской области до Аркалыка (для всех видов машин).

В Павлодарской области закрыт отрезок дороги "Омск - Майкапчагай" протяжённостью 160 километров - от посёлка Кенжеколь до границы Абайской области (для общественного транспорта и автомобилей, оснащённых дизельными двигателями).

В области Улытау из-за сильного ветра и мороза для всех видов транспорта ограничего движение по трассе "Жезказган - Петропавловск" - от посёлка Улытау до границы Костанайской области.

На дорогах республиканского значения задействовано 698 единиц техники и 1 351 человек.