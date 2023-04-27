Какие дороги отремонтируют и построят в этом году в Астане

Фото: акимат Астаны

В Астане возобновили ремонтно-строительные работы на дорогах. В этом году в городе планируется отремонтировать более 70 улиц, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата города.

В 2023 году планируется провести работы по среднему ремонту 72 улиц общей протяжённостью 54,3 километра, 44 из них - центральные улицы протяжённостью 40 километров, 28 расположены в жилых массивах города.

Так, будут отремонтированы проспект Аль-Фараби на участке от моста Алаш до ул.Пушкина, ул.Валиханова от пр.Богенбай батыра до ул.Кравцова, пр Ш. Кудайбердиулы от ул.Мустафина до пр.Кошкарбаева, мост "Тулпар", пр.Туран от ш.Коргалжын до ул.Сарайшык и др.

Также в числе запланированных работ ямочный-маршрутный ремонт, обустройство новых тротуаров, остановочных карманов, пандусов.

Кроме того, в текущем году в столице будут строить 31 улицу протяжённостью 13 километров. Завершатся в полном объёме работы по четырём улицам, по 19 – продолжатся, по ещё восьми только начнут.

Также в этом году откроют автомобильный мост по проспекту Тауелсиздик через реку Есиль. Он позволит значительно разгрузить движение на дорогах, обеспечить дополнительную связь пр. Тауелсиздик, района нового железнодорожного вокзала, пр. Кошкарбаева, ул. Нажимеденова, района мечети Хазрет Султан, ул. Байтурсынова, Кордай, Айнаколь, пр. Момышулы с левобережьем.

Также в настоящее время ведётся реализация проекта строительства транспортной развязки в двух уровнях на пересечении проспекта Н.Тлендиева и улицы Ш.Бейсековой. Начаты работы по строительству инженерных сетей в районе перспективной транспортной развязки, а также по устройству железобетонных опор мостового перехода. Проект рассчитан на два года. В конце 2024 планируется обеспечить проезд.