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пресс-службы Акорды Сегодня, 13:39
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Сегодня, 13:39
202
Фото: пресс-службы Акорды

Какие документы подписаны во время визита президента ФРГ в Астану

Опубликован список документов, подписанных в рамках визита президента ФРГ в Астану, передает BaigeNews.kz.

20 июня президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл с официальным визитом в столицу Казахстана. По итогам встречи стороны подписали следующие документы:

  1. Меморандум о сотрудничестве между министерством науки и высшего образования РК и Федеральным министерством иностранных дел ФРГ;
  2. Совместное заявление о намерениях о сотрудничестве между министерством национальной экономики РК и Федеральным министерством экономики и борьбы с изменением климата ФРГпо повышению квалификации для предпринимателей из Казахстана;
  3. Меморандум о взаимопонимании между Национальной геологической службой и Федеральным институтом геологических наук и природных ресурсов (BGR);
  4. Соглашение о реализации проекта по строительству завода по производству гипсокартонных листов и сухих строительных смесей между акиматом Жамбылской области и ТОО "Кнауф Гипс Тараз";
  5. Соглашение о создании Казахско-Немецкого института устойчивой инженерии;
  6. Меморандум о взаимопонимании между АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" и компанией Rhenus SE & Co. KG;
  7. Соглашение о развитии партнёрства в области пассажирских перевозок и транспортно-логистической сфере между DB Engineering & Consulting GmbH и АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы";
  8. Договор о локализации производства распределительных устройств среднего класса напряжения для энергетической отрасли Казахстана по технологии Siemens;
  9. Соглашение о совместной деятельности по геологоразведке на твёрдые полезные ископаемые и их переработке.
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Журналист
Сегодня, 13:39
202
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