Какие части LRT в Астане достроят в этом году рассказали в компании CTS

Активную работу по строительству LRT в Астане возобновили, передает BaigeNews.kz.

В пресс-службе транспортной компании CTS сообщили, о начале поэтапной мобилизации рабочих. Сейчас на объект уже вышли свыше трехсот человек. Они уже начали монтаж сборных балок, свай и опор на участке от улицы Сыганак до улицы Калдаякова.

"Как известно, поставлена задача завершить строительство эстакады в этом году. Поэтому работами будет охвачен весь маршрут. Как уже говорилось ранее, ведется поэтапная мобилизация, в пик сезона планируем задействовать более двух тысяч рабочих, что значительно больше предыдущих лет. Такой подход позволит охватить работами весь маршрут по строительству эстакады и станций", - сообщили в пресс-службе компании.

А вот как будут выглядеть поезда и станции до сих пор остается загадкой. Эскизы еще не утвердили. Их окончательный вариант опубликуют в СМИ после всех согласований. По количеству подвижного состава изменений нет, будет закуплено 19 единиц. Общая длина маршрута LRT составит 22 километра. Ожидается, что после настройки всех систем его можно будет преодолеть за 40 минут. Тогда интервал движения поездов составит менее пяти минут.

Напомним, ранее журналисты узнали итоговую стоимость проекта и увидели эскизы будущих станций.