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Как могут выглядеть будущие станции ЛРТ в Астане: план строительства снова изменился

Сегодня, 19:09
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Как могут выглядеть будущие станции ЛРТ в Астане: план строительства снова изменился Сегодня, 19:09
Сегодня, 19:09
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В компании CTS поделились эксклюзивными изображениями того, как могут выглядеть будущие станции ЛРТ в Астане. Его строительство продолжат в марте. Число рабочих на объекте увеличат с 1500 до 2100 человек. Вместе с тем, у проекта снова изменилось количество станций. Корреспондент BaigeNews.kz узнал, сколько их будет в итоге. И кто все эти годы следит за состоянием готовых несущих конструкций? 

 

 

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