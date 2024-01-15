Как могут выглядеть будущие станции ЛРТ в Астане: план строительства снова изменился

В компании CTS поделились эксклюзивными изображениями того, как могут выглядеть будущие станции ЛРТ в Астане. Его строительство продолжат в марте. Число рабочих на объекте увеличат с 1500 до 2100 человек. Вместе с тем, у проекта снова изменилось количество станций. Корреспондент BaigeNews.kz узнал, сколько их будет в итоге. И кто все эти годы следит за состоянием готовых несущих конструкций?