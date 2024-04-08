Как жители двух сёл в Карагандинской области уберегли свои дома от паводка

Два села в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области пять дней находились под угрозой паводков. Однако благодаря системной работе местных органов и единству жителей ни в один двор вода не прошла. Дело в том, что подготовку к весеннему разливу, здесь начали с осени прошлого года, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Сёла Чкалово и Садовое находятся у русла реки Нура. И каждую весну жители и местные исполнительные органы с тревогой ждут стихии. Ведь одним из населенных пунктов региона, где преобладают паводковые угрозы, является именно Чкалово. В 2015 году дома здесь затопило талыми водами. Но в этот раз население двух деревень подготовились заблаговременно.

В этом году по берегу реки Нура вблизи села были возведены специальные защитные валы и уложено более 15 тысяч мешков с песком. Благодаря этому населенные пункты пережили паводки без ущерба.

В селе Чкалово живет более 300 человек. Все они в течении пяти дней круглосуточно дежурили у реки, чтобы талая вода не затопила село. Были привлечены военнослужащие, сотрудники ЧС и специалисты местных исполнительных органов. А также помогали сами сельчане. Среди них была и Айжан Оспанова. Ее дом расположен очень близко к реке.

"Все вышли защищать аул от наводнения. И стар, и млад, и женщины, и мужчины помогали таскать мешки с песком. Благодаря спасателям, специалистам акимата и самих жителей мы смогли уберечь свое село. Жители звали домой спасателей, чтобы они могли согреться и высушить свою промокшую одежду. Всем селом их кормили, помогали. У нас сплоченное село и жители добрые", - говорит Айжан Оспанова.

Вчера заместитель акима области Бауржан Асанов в прямом эфире рассказал о том, какие профилактические меры были предприняты.

"Много чего зависело от погодных условий, от того насколько осенью почва увлажнилась, насколько глубоко промерзла земля. К тому же в феврале пошли дожди, и теплая погода держалась сутками. Все это сыграло свою определенную роль. В 2015 году были в регионе сильные паводки. И после этого нами были проведены крупномасштабные мероприятия по профилактике. За последние семь лет нам удалось минимизировать угрозу подтопления в 122 населённых пунктах Карагандинской области. Конечно, были и нештатные ситуации, по которым мы обязательно проведём работу, чтобы не допустить этого впредь", - сказал заместитель акима области.

В рамках подготовки к паводкам в регионе с прошлого года было возведено и укреплено более 8 километров защитных дамб и валов, специалисты прочистили 45 км паводкоопасных участков русел рек. Также был произведен ремонт 54 водохозяйственных объектов. На 66 участках автодорог региона увеличили водопропускную способность.

До начала паводкового периода заготовили запасы ГСМ, инертного материала и мешкотары. За зиму из населённых пунктов вывезли около 3 миллионов кубов снега.

В этом году уровень паводка был высок. За короткий период через три основных водохранилища области прошло свыше 660 миллионов кубов воды. Подобный высокий объем воды в последний раз наблюдался в 2017 году. В настоящее время в области пик паводка прошёл, обстановка стабилизировалась, отметили в акимате.

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