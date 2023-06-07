Как защитить себя от пищевого отравления летом - в Минздраве дали советы

Лето - та пора, которую вряд ли кто-то хотел бы пропустить, свалившись с ног с температурой и тошнотой, вызванными отравлением. В Минздраве рассказали, как защитить себя от пищевых отравлений в жаркий сезон, передаёт BaigeNews.kz

По информации врачей, пищевое отравление зачастую вызывает бурное размножение в продуктах золотистого стафилококка и кишечной палочки. Их количество кратно увеличивается в некачественных продуктах с истёкшим сроком годности или в тех, что хранились в неподобающих условиях и готовились с нарушением санитарных норм.

Летом отравления чаще всего могут вызвать уже готовые блюда. Это всевозможные салаты, заправленные майонезом и сметаной, кондитерские изделия с кремом, блюда из рубленого мяса, студень и другие. Кроме этого причиной отравления могут стать плохо промытые ягоды, фрукты и свежие овощи, на поверхности которых остаются возбудители кишечных инфекций.

Защитить себя и окружающих от пищевых отравлений в летний период, можно, если руководствоваться рекомендациям врачей: соблюдать правила гигиены, готовить пищу безопасно и внимательно относиться к покупке еды. При этом медики советуют соблюдать комплекс мер, чтобы защитить себя от нежданных и неприятных последствий: