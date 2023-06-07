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  • Как защитить себя от пищевого отравления летом - в Минздраве дали советы
BaigeNews.kz/Бауыржан Жуасбаев Сегодня, 13:49
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Сегодня, 13:49
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Фото: BaigeNews.kz/Бауыржан Жуасбаев

Как защитить себя от пищевого отравления летом - в Минздраве дали советы

 
Лето - та пора, которую вряд ли кто-то хотел бы пропустить, свалившись с ног с температурой и тошнотой, вызванными отравлением. В Минздраве рассказали, как защитить себя от пищевых отравлений в жаркий сезон, передаёт BaigeNews.kz.

По информации врачей, пищевое отравление зачастую вызывает бурное размножение в продуктах золотистого стафилококка и кишечной палочки. Их количество кратно увеличивается в некачественных продуктах с истёкшим сроком годности или в тех, что хранились в неподобающих условиях и готовились с нарушением санитарных норм.

Летом отравления чаще всего могут вызвать уже готовые блюда. Это всевозможные салаты, заправленные майонезом и сметаной, кондитерские изделия с кремом, блюда из рубленого мяса, студень и другие. Кроме этого причиной отравления могут стать плохо промытые ягоды, фрукты и свежие овощи, на поверхности которых остаются возбудители кишечных инфекций.

Защитить себя и окружающих от пищевых отравлений в летний период, можно, если руководствоваться рекомендациям врачей: соблюдать правила гигиены, готовить пищу безопасно и внимательно относиться к покупке еды. При этом медики советуют соблюдать комплекс мер, чтобы защитить себя от нежданных и неприятных последствий:

  • тщательно мыть руки с мылом после возвращения домой с улицы, перед едой и после посещения уборной;
  • мыть овощи, фрукты, ягоды и зелень перед употреблением под проточной водопроводной водой, а для маленьких детей ещё и кипячёной водой;
  • соблюдать правила гигиены в домашних условиях при приготовлении горячих и холодных блюд, сроки годности и условия хранения пищевых продуктов, особенно скоропортящихся;
  • хранить раздельно сырые продукты и готовую пищу;
  • для обработки сырых продуктов использовать отдельные ножи и разделочные доски для предотвращения инфекционных заболеваний; 
  • не заниматься приготовлением пищи для гостей и семьи, если почувствовали себя плохо, имеете повышенную температуру, расстройство стула, тошноту, боли в животе;
  • не смешивать свежеприготовленную пищу с остатками от предыдущего дня;
  • тщательно прожаривать и пропаривать продукты, особенно мясо, птицу, яйца и морские продукты;
  • не хранить остатки блюд более суток, особенно салаты и изделия из рубленного мяса;
  • хранить пирожные, торты с кремом в холодильнике;
  • покупать еду там, где проверяют её приготовление, особенно это касается мяса и рыбы; 
  • внимательно читать сроки изготовления и годности продуктов, визуально и на запах проверять качество продукта;
  • не употреблять в пищу подгнившие и заплесневелые продукты, особенно пораженные чёрной плесенью;
  • не использовать продукты с ароматизаторами, усилителями вкуса, красителями и прочими химическими добавками для питания детей;
  • использовать кипячёную или бутилированную воду для питья.

Соблюдение всех перечисленных рекомендаций поможет избежать пищевых отравлений не только в летний период, но и в любое время года.

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Сегодня, 13:49
450
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