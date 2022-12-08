Как заработать на червях и восстановить леса Аулиеколя, рассказал Костанайский эко-активист

Фото: предоставлено героем

Два года подряд молодой учитель возглавлял инициативную экологическую группу региона, а в прошлом году решился зарегистрировать общественный фонд. Он рассказал корреспонденту BaigeNews.kz о том, с чего всё начиналось, и к чему привело.

В экологию Наурызбека Бирмагамбетова привела первая профессия. По образованию он учитель биологии, поэтому много думал, как заинтересовать детей этой темой. В итоге решил, что нужно делать не просто проекты на тему экологии и биологии, но и превращать их в бизнес-идеи.

"Началось всё с кольчатых червей. Мы с одним из моих учеников изучали тему по переработке навоза с их помощью, превращение его в органическое удобрение – биогумус. Его можно использовать на полях и выращивать экологически чистую продукцию. Хорошо, если бы каждое крестьянское хозяйство могло позволить использовать у себя его, тогда бы мы сократили количество покупаемой химической продукции. Тогда я увидел, что бизнес-идея может приносить пользу, а экологические проекты можно монетизировать. Так начался мой путь то ли в предпринимательстве, то ли в экологии, я тогда до конца не понимал", - говорит активист.

Фото предоставлено героем

Параллельно Наурызбек начал изучать органическое земледелие, тепличное дело. Возникло желание, перейдя в сферу бизнеса, распространять эти знания дальше.

"То, чем я начал заниматься, стало трендом. Проект по продаже червей был настолько успешным, что со мной связались эко-активисты со всего Казахстана и предложили вступить в республиканское эко-сообщество. Тогда я понял, что то, чем занимаюсь, это и есть продвижение экологической культуры. Общественное движение началось в тот момент, когда в 2019 году пришла мысль объединить между собой эко-активистов. Узнал о существовании в Костанае ресурсного центра НПО, там помогли организовать экологическое движение, познакомили с госорганами, предпринимателями. Но с 2019 года по 2021 год мы существовали просто как инициативная группа. И в 2021 году зарегистрировали общественный фонд, где продвигаем экологические инициативы", - вспоминает Наурызбек.

Общественный деятель считает, что тяжелые экологические проблемы для Костанайской области, к счастью, не характерны. Но отсюда и низкая экологическая осознанность.

"Мы не задыхаемся в мусоре, в отходах промышленных заводов. Поэтому не сильно обращаем внимание на это. Если бы жили как в Индии или Китае, тогда было бы актуально. Пока у нас нет таких больших экологических проблем. Но есть те, которые требуют скорейшего решения. Пока они не стали глобальными. К примеру, у нас нет станции биологической очистки воды, у нас неважно обстоят дела с раздельным сбором мусора, он организован, но нет надлежащего информирования населения. У нас также есть проблема с полигонами, потому что пока имеется только один полигон в Костанайской области, который сортирует отходы, это лисаковский полигон. Основная экологическая беда в Костанайской области – засуха. Это проблема, связанная с глобальным потеплением, когда идёт уменьшение количества леса, повышение углекислого газа. Всё это приводит к негативным последствиям, в том числе и недополучению урожая. Также большая проблема в аграрной сфере, что очень много химии используется для обработки полей. Это в будущем сильно скажется на нашем здоровье", - считает активист.

Фото предоставлено героем

К слову о сокращении лесов. В этом году в Костанайской области случился крупнейший за всю историю лесной пожар. Выгорело от 39 до 43 тысяч гектаров соснового бора. Наурызбек Бирмагамбетов считает, что пожар в Аулиекольском районе очень сильно отразился на экосистеме Костанайской области.

"Если математические расчеты приводить, одна сосна за год поглощает около 20 тонн углекислого газа и выделяет столько же кислорода. Один гектар – это 10 тысяч квадратных метров. Это 3 тысячи деревьев. Погибло где-то 13-15 тысяч сосен. Это представьте, сколько кислорода не будет вырабатываться, и сколько не будет поглощаться углекислого газа? Погибло большое количество птиц и животных, целая экосистема разрушена, которая будет долгое время восстанавливаться. Ущерб большой, мы его почувствуем на следующий год. По моим прогнозам, из-за этого будет повышение температуры", - говорит экоактивист.

Во время природного пожара волонтёры общественного фонда помогали распределять гуманитарную помощь и участвовали в высадке саженцев сосен вдоль трассы. Однако Наурызбек Бирмагамбетов считает, что главная задача была убедить госорганы не трогать лес в течение двух-трёх лет. Экообщественник говорит, что управление природных ресурсов так и сделало: искусственно восстанавливать лес в ближайшие пару лет не будут.

"Лес может восстановиться естественным путем. Два года не трогаем, ждём, что прорастут семена из шишек, которые полопались во время пожара. На третий год только те участки, где семена не проросли, будут восстанавливать искусственно. Если бы мы высаживали всё вручную, я уверен, половина саженцев не прижилась бы. Пришлось бы пересаживать, а это пустая трата денег. На самом деле лес способен восстанавливаться сам", - считает Бирмагамбетов.

Вынесем ли мы какие-то уроки из этой трагедии? Активист считает, что выводы сделали на уровне республики, а значит сдвиги в лучшую сторону будут.

"Недостаточно зарплаты у сотрудников лесхоза. Ну что эти 60-80 тысяч, конечно, сотрудника нормального вы за эти деньги не привлечёте. Тогда, в сентябре, и специалистов не было, которые бы знали, как потушить быстро пожар. Эта сфера сейчас недофинансирована в плане заработной платы и технически. Но если бы пожара не было, то и не было бы движения у государственных органов. Думаю, что эта трагедия подстегнула посмотреть глубже на проблемы в сфере лесоразведения", - уверен Бирмагамбетов.

Спикер считает, что сокращение лесов напрямую сказывается на усилении засухи в регионе. Какой выход? Высаживать больше деревьев, потому что их корни задерживают влагу.

"Нам нужно правильно расходовать воду, то есть использовать капельное орошение. Возможно, даже идти на такие меры, как повышение ставок по воде. И мы должны перейти к технологии беспахатного земледелия. За счёт него влага не испаряется, и у нас создаются кулисные пары. Вспомните, в советское время существовали лесополосы, они нужны были для того, чтобы в них жили энтомофаги - те насекомые, которые охотятся на вредителей. Тогда можно заниматься биозащитой растений, а не опрыскиванием, которое отравляет воду, почву, воздух, и на эти поливы нужна вода. Также, на мой взгляд, дноуглубительные работы нужны, очистка берегов рек. Плюс в городах мы должны экономить воду. Но это должен быть такой сильный уровень осознания, которого у нас пока нет. И эти мысли наводят на страх и безвыходность. Пока плохо не станет, как с пожаром, мы не задумаемся", - сокрушается активист.

Экоактивист говорит, что процент экологической осознанности у всего населения Костаная 20, максимум 30 процентов. Среди детей он выше: 70-80 процентов школьников интересуются темой экологии и участвуют в проектах по защите окружающей среды. Между тем, экоидеи могут быть весьма интересны и для людей среднего возраста. Общественный деятель уверен, что их можно успешно монетизировать, чем он и занимается, доказывая на собственном примере, что заботиться об окружающей среде не только полезно, но и выгодно.