Как восстанавливают после паводка Костанайскую область

12 населённых пунктов Костанайской области до сих пор находятся без электричества, а восемь – без дорог, передаёт корреспондент BaigeNews.kz. В таких условиях люди живут практически месяц, с конца марта. И если в направлении пяти сёл работы по восстановлению дорожного полотна идут активно, работают 45 человек и более 30 единиц техники, то к трём аулам какое-то время ещё можно будет добраться только вплавь или по воздуху.

В сёлах Карасу, Акколь и Кокалат Жангельдинского района проживают несколько сотен семей. Это одни из самых отдалённых населённых пунктов на юге Костанайской области. Когда пришла большая вода, дорогу к ним размыло полностью. Наладить транспортное сообщение пока не удаётся из-за разлившихся паводковых вод, уровень которых спадает очень медленно.

"Сегодня есть участки по автодороге "Шубалан-Карасу", где наблюдается 11 размывов и сильное течение талых вод. Управлением совместно с акиматом Жангельдинского района прорабатываются вопросы по доставке материалов для устранения размывов. У нас есть песок, но его просто смоет течением. Необходимо доставлять тяжелый бутовый камень, чтобы укреплять дорожное тело. Сейчас этот вопрос мы прорабатываем, наша задача до 28 апреля восстановить транспортное сообщение до этих сёл", - сообщил заместитель руководителя Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алмаз Есенжолов.

Особенно сложная ситуация на 9-м километре автодороги, где размыло покрытие на протяжении 500 метров. На этом участке вода ещё стоит на уровне двух метров.

Добраться до села Акколь можно только на лодках и вертолетах. Гуманитарная помощь и лекарства доставляются по воздуху и, как уверяют власти, проблем с продуктами питания нет. В Акколе работает стационарная связь и даже мобильная сеть 4G. Но только по графику, потому что для работы станций требуется много топлива для дизельных генераторов.

По уверениям местных властей на 2-3 дома раздали по одному генератору и люди по очереди пользуются светом. Сейчас все силы брошены на восстановление транспортного сообщения к отрезанным от мира аулам.

"Проблема заключается ещё и в том, что до разрушения дороги на Акколь имеется разрушение на областной дороге "Аркалык-Акколь" между посёлками Амангельды и Торгай. На этом участке есть щебёночный карьер, откуда планировалось доставлять бутовый камень. Но сделать это сейчас не представляется возможным, потому что там идёт перелив. Мы прорабатываем вопрос доставки совершенно с другой стороны области, там транспортное плечо порядка 300 км, будем оттуда возить", - пояснил Алмаз Есенжолов.

Всего же паводком в Костанайской области разрушено 25 дорог местного значения, повреждено 60 участков на них, в том числе четыре моста, более 30 водопропускных труб, а в 22 случаях проезжую часть просто размыло.

Как только уровень талых вод снизился до безопасного показателя, дорожникам удалось восстановить подъездные пути со стороны Корейского моста в Костанай, сделать временный объезд для аварийного моста на трассе "Аулиеколь-Жалдама", восстановить подъездные пути к селу Торгай через автодорогу "Торгай-Шили-Аралколь" и восстановить проезд по мосту на дороге "Алуа-Жанакала-Екидин".

Остаются разрушенными или повреждёнными 46 участков на 16 автодорогах Костанайской области. В том числе разрушены два моста, повреждены около 30 водопропускных труб.

"Мы планируем завершить работы и обеспечить проезд по всем направлениям ориентировочно 28 апреля. Но всё зависит от того, как будет снижаться уровень талых вод. В целом, хочу отметить, что ситуация на проблемных участках дорог региона, что повреждены паводком, остаётся стабильной. Но мы наблюдаем ещё семь активных переливов через трассы на трёх дорогах областного значения и на четырёх – районного значения. Там переливы доходят до 140 см. В круглосуточном режиме организовано дежурство на данных участках, мы установили временные знаки дорожного движения, а также светоотражающую ленту", - сообщил руководитель Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог региона Олжас Нургалиев.

Что касается мобильной связи, то из-за паводка без сети остались жители 42 населённых пунктов региона, а стационарной связи не было в полусотне сёл. В основном, эта проблема коснулась жителей южных регионов области, которые одними из первых пострадали от затопления. Управлению информатизации региона вместе с операторами пришлось поэтапно восстанавливать затопленные базовые станции, настраивать каналы связи, искать дополнительное релейное оборудование. Всё это осложнялось тем, что к пострадавшим селам не было подъездных путей и отсутствовало электричество. Специалистов-монтеров и генераторы электроэнергии доставляли туда на лодках и вертолетах.

"Мы приняли решение в первую очередь восстанавливать связь в районных центрах и крупных селах. Например, 20 апреля удалось запустить промежуточную станцию в зимовке Шоптыколь, что позволило обеспечить мобильной связью села Акколь и им. А. Байтурсынова", - сообщил руководитель управления информатизации Азамат Кашиев.

Без света из-за паводка оказались 37 сёл в Костанайской области. В 25 из них электроэнергию уже подали. Однако в 10 населённых пунктах и двух отделениях света нет до сих пор. Коммунальные неудобства испытывают почти 750 человек, живущих в Аркалыке, Амангельдинском и Жангельдинском районах.

"Нам не удаётся подключить оставшиеся населенные пункты, потому что до сих пор стоит талая вода на уровне от полуметра до двух метров. А там, где на первый взгляд подсохло, почва настолько напитана влагой, что наша техника вязнет в грязи, и проезда нет. Но хочу отметить, что восстановлена подача электроэнергии крупных населённых пунктов. Мы стараемся максимально быстро вернуть пострадавшие от паводка сёла к привычной жизни. Работают 35 специалистов и 11 единиц спецтехники", - отметил заместитель руководителя управления энергетики и ЖКХ Аслан Уринбасаров.

Талыми водами повредило почти 1 200 опор линий электропередач. Более пятидесяти из них – высоковольтные. Подъезды к ним все в воде, а ремонтный материал приходится складировать поблизости. Устранять дефекты намерены после того, как паводок окончательно сойдет. Но чтобы привести электросети к нормальной, а не временной схеме, понадобится около четырех месяцев. Соответствующий договор на восстановительные работы уже подписан с подрядной организацией.