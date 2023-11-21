Как внедряется цифровой тенге, рассказали в Нацбанке

Национальный банк Казахстана и Национальная платежная корпорация рассказали о предварительных итогах первой фазы проекта по внедрению цифрового тенге, передаёт BaigeNews.kz.

Как отметил заместитель председателя Нацбанка Берик Шолпанкулов, цифровой тенге – это дополнительная, третья форма национальной валюты.

"Также как наличные деньги, цифровой тенге эмитируется и является обязательством Национального банка. При этом архитектура платформы цифрового тенге выстроена на основе двухуровневой модели финансового рынка. Взаимодействие с конечными потребителями – физическими и юридическими лицами будет происходить по-прежнему исключительно через участников финансового рынка", - сказал он.

Механизм цифровых ваучеров для проведения государственных выплат протестировали совместно с акиматом Алматы.

"Новая форма национальной валюты обладает рядом уникальных свойств: программируемость, технологические возможности при проведении платежей на международном уровне и исполнении смарт-контрактов, а в перспективе – оплата без доступа к интернету. Цифровой тенге является одним из основных компонентов цифровой финансовой инфраструктуры, построение которой осуществляет Нацбанк", – отметил директор департамента платежных систем НБК Ерлан Ашыкбеков.

Отмечается, что первыми картами в мире, связанными с цифровыми счетами клиентов в цифровой валюте центрального банка, стали наши - цифровые карты в цифровых тенге. Их выпускают международные платежные системы Visa и Mastercard совместно с четырьмя банками второго уровня.

"Цифровой тенге раскрывает потенциал технологии блокчейн для создания инновационных финансовых сервисов, обеспечивает эффективность проведения платежей, а также строит "мост" между традиционными финансами и цифровыми активами. Экосистема цифрового тенге запущена и в ближайшем будущем казахстанцы смогут воспользоваться первыми продуктами на его основе", – сообщил председатель Национальной платежной корпорации Бинур Жаленов.

Напомним, платформа цифрового тенге была запущена в пилотном режиме. Национальный банк пустил в обращение цифровые тенге на цифровые счета банков-участников пилотного проекта. Первую розничную транзакцию в цифровых тенге провели 15 ноября.