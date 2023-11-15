Кто уже сейчас может воспользоваться цифровым тенге, рассказали в Нацбанке

В Алматы провели первую транзакцию реальным цифровым тенге. Корреспондент BaigeNews.kz стал одним из свидетелей этого исторического события и выяснил, что такое цифровой тенге, как и когда им можно воспользоваться.

Вслед за восхищением от официального запуска платежей цифровым тенге журналист редакции BaigeNews испытал небольшое разочарование – оказывантся, цифровой тенге хоть и стал реальностью, но пока не доступен большинству казахстанцев.

По словам представителей Национальной платежной корпорации Нацбанка Казахстана, с 15 ноября 2023 года начался важный этап тестовой работы цифрового тенге. Если до настоящего момента тестировалась сама система цифровых денег, при пробных транзакциях использовали условные деньги, то теперь транзакции стали проводить реальными цифровыми деньгами, цифровой формой национальной валюты, и с реальными пользователями – покупателями и торговыми, сервисными предприятиями.

"Если до этого мы проверяли технологическую способность, то сейчас по итогам теста мы уже знаем, что цифровые деньги жизнеспособны как технология, как концепция и нам необходимо просто пройти вот этот сложный рутиный путь интеграции, постепенного увеличения пользователей", - сказал руководитель Национальной платежной корпорации Нацбанка РК.

Он пояснил, что с 15 ноября 2023 года цифровой тенге доступен только фокус-группе, потому что это достаточно большая информационная платформа.

"Чтобы не допустить проблемы при массовом использовании, необходимо всё-таки провести до конца работу. Мы сейчас как раз начали проводить реальные транзакции и это важный этап", - пояснил Бинур Жаленов.

По планам, в течение сжатого срока после сегодняшнего запуска в розничные обороты и эксплуатации специалисты Нацбанка совместно с банками второго уровня смогут выстроить цельную систему по обеспечению большого объема транзакций цифровой национальной валютой.

Обещано, что в 2024 году цифровой тенге совершит важный прорыв – он станет доступен там, где нет выхода в интернет.

"Вопрос по офлайну продолжает изучаться, потому что здесь есть ограничения как технологического плана, так и регуляторные, там есть некоторые нюансы, которые влияют на то, как в итоге реализовано все будет. Поэтому работа идет, мы ожидаем, что в следующем году мы сможем одновременно масштабировать и предоставить возможность офлайн-транзакций. Сейчас у нас уже реальными деньгами происходят транзакции", - пояснил он.

Чтобы стать пользователем цифрового тенге в тестовом режиме, нужно обратиться в один из пяти банков второго уровня, которые уже начали работать с цифровым тенге. Когда подключатся другие банки? Бинур Жаленов отвечает, что это лучше вместе с этими банками обсудить.

По сути, цифровой тенге – это такие же деньги, как и наличные, только в электронной форме, обеспечиваются обязательством Национального банка РК. Их можно будет переводить на свой текущий карточный счет, благодаря интеграции с огромными платёжными системами цифровым тенге можно расплатиться везде - в пост терминалах обналичивать, в банкоматах, использовать в Apple Pay или Samsung, ограничений по использованию цифрового тенге у потребителя не будет.

Один из популярных вопросов – чем цифровой тенге отличается от безналичных денег, которые лежат на картах у нас уже сегодня. На самом деле, отличие есть, но для пользователей Нацбанк и банки второго уровня сделают так, чтобы не доставлять неудобств и быстро переводить цифровые тенге в деньги на карте.

"Для вас это будет выглядеть примерно как существующий счёт банке. Просто в банковское приложение добавляется ещё одна строчка - счёт цифровых тенге. И вы их сможете тратить так, как вам удобно, в конечном итоге. Сейчас у вас есть мультивалютная карта? Наверняка. Там два счета привязаны к одной карте. Здесь будет похожая схема", - сказал Жаленов.

Важным преимуществом цифрового тенге стала возможность расплачиваться им за границей благодаря интеграции с международными платёжными системами. Обмен валют будет происходить по текущему курсу на момент транзакции.

"Мы одни из первых – Казахстан, кто тестирует это вот момент, с Гонконгом вместе. Мы прямо реальные транзакции начали проводить, но требуется ещё много работы по отношению нормативно-правового регулирования этого аспекта, в частности, кибербезопасности и так далее, но я надеюсь, что за 2 – 3 года вопросы будут решены. Главное, что платёжная система цифровых националбных валют мира, в том числе цифрового тенге, устойчива ко внешним рискам и сделана так, что даже если что-то произойдёт и наш партнёры покинут систему, например, в связи с санкциями, она будет функционировать в штатном режиме бесперебойно, точно также эти карточки вы сможете использовать на практике даже в случае ухода международного партнера", - заверил Жаленов.

Сейчас платежная корпорация Нацбанка помогает банкам организовать инфраструктуру, обеспечить выпуск цифрового тенге, работу всех этих транзакций, а он уже непосредственно в последнюю версию работает с клиентами. Это будет через существующие банковские приложения.