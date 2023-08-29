  • 29 Августа, 11:13
  • BAIGENEWS
Яркую комету Нишимура можно будет увидеть в сентябре
Как в Жамбылской области уничтожили почти 50 тысяч вейпов
На 17% снизилась преступность в Казахстане - МВД
Водителя Кайрата Нуртаса оштрафовали
Александр Бублик проиграл в первом же матче на US Open
Елена Рыбакина разгромила соперницу на старте US Open-2023
Двукратный чемпион Африки перешёл в казахстанскую велокоманду
Cерная кислота разлилась в Экибастузе
44 солдата-срочника попали в больницу в Кокшетау
Казахстан не намерен подавать иск на МАГАТЭ - МИД РК
Минэнерго требует найти ресурсы для ликвидации пожара на месторождении в Мангистау
Какие ТЭЦ не готовы к отопительному сезону по запасам угля
Лучшую урожайность в этом году демонстрирует Туркестанская область
Тушить пожар в Наурузумском заповеднике помогают силы трех регионов РК
Смерть роженицы в Жанаозене: врачи получили строгий выговор
Казахстанского теннисиста подозревают в договорных матчах
В Астане резко выросла активность на рынке жилья

Как в Жамбылской области уничтожили почти 50 тысяч вейпов

Сегодня, 09:40
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
скриншот Сегодня, 09:40
Сегодня, 09:40
178
Фото: скриншот

Уничтожение значительного объёма вейпов проведено департаментом АФМ по Жамбылской области в рамках исполнения приговора суда, передаёт BaigeNews.kz

Общее количество устройств составило более 49,5 тысяч штук стоимостью свыше 171 миллиона тенге. 

В рамках борьбы с незаконным ввозом на территорию Казахстана и оборотом вейпов Агентством по финансовому мониторингу на постоянной основе проводятся соответствующие мероприятия, по результатам которых только в Жамбылской области в текущем году выявлено три аналогичных факта.

Общее количество изъятых вейпов составило почти 175 тысяч штук на сумму около 350 миллионов тенге. 

После вынесения приговоров по уголовным делам Департаментом будут приняты меры по уничтожению указанных вейпов. 

Самое читаемое

Наверх