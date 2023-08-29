Как в Жамбылской области уничтожили почти 50 тысяч вейпов

Уничтожение значительного объёма вейпов проведено департаментом АФМ по Жамбылской области в рамках исполнения приговора суда, передаёт BaigeNews.kz.

Общее количество устройств составило более 49,5 тысяч штук стоимостью свыше 171 миллиона тенге.

В рамках борьбы с незаконным ввозом на территорию Казахстана и оборотом вейпов Агентством по финансовому мониторингу на постоянной основе проводятся соответствующие мероприятия, по результатам которых только в Жамбылской области в текущем году выявлено три аналогичных факта.

Общее количество изъятых вейпов составило почти 175 тысяч штук на сумму около 350 миллионов тенге.

После вынесения приговоров по уголовным делам Департаментом будут приняты меры по уничтожению указанных вейпов.