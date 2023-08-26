Как в Шымкенте врачи помогают представителям ЛГБТ не подхватить ВИЧ

Пациенты с вирусом иммунодефицита человека, чтобы жить полноценной жизнью, вынуждены применять антиретровирусную терапию всю жизнь. Однако, терапия нужна и их партнерам. Это с большей вероятностью снижает риск быть зараженными. Корреспондент BaigeNews.kz поговорил с теми, кто живет на терапии, и узнал мнение врачей, действительно ли ВИЧ-инфекция излечима.

Житель Шымкента по имени Галымжан, является представителем ЛГБТ. У его партнера положительный ВИЧ-статус. Узнав об этом, парень обратился в городской центр по профилактике и борьбе со СПИД. Там ему назначили доконтактную профилактику, выдали таблетки, которые снижают риск заражения.

"Принимаю таблетки до контакта и как профилактику. Принимаю уже два года, с того момента как ввели этот препарат. Я хотел узнать, как эти таблетки влияют на организм, есть ли побочные эффекты. Существуют две схемы приема, регулярно или по ситуации, две таблетки до контакта, одну через 24 часа после и еще одну через 48 часов. Я принимаю по ситуации. Побочных эффектов как таковых нет, лишь незначительная головная боль или тошнота", - говорит Галымжан.

Александр тоже из Шымкента, на протяжении 20 лет он помогает людям с положительным ВИЧ-статусом, а также консультирует тех, кто находится в группе риска.

"Есть государственные учреждения, есть неправительственный сектор, и раньше доверия им было мало. Все приходили к равным консультантам. Это сейчас мы приучаем, что врачу без разницы, с кем ты живешь, ему главное твое здоровье. Если есть ВИЧ инфекция, то он пропишет прием препаратов. У меня ВИЧ положительный партнер, я - ВИЧ отрицательный, и я принимаю доконтактную профилактику", - говорит Александр.

Александр отмечает, что постконтактная профилактика действует не дольше 72 часов, и в случае незащищенного полового контакта, человек должен в течение этого времени успеть обратиться в СПИД центр за препаратом.

На сегодняшний день в шымкентском городском центре по борьбе со СПИДом на учете с ВИЧ+ состоят 1 712 пациентов. Если брать данные в динамике, то в 2022 году в Шымкенте было выявлено 156 новых случаев, за семь месяцев 2023 года выявлено уже 78 новых случаев.

Наталья состоит на учете вот уже почти 10 лет. Женщина инфицировалась от бывшего супруга, а затем вновь вышла замуж и даже родила.

"Когда я услышала диагноз, то не хотела лечиться, но когда стало хуже, обратилась к врачам и начала принимать противовирусную терапию. После лечения я вышла замуж, и супругу честно сказала о диагнозе, он это принял и не отказался от меня. Сейчас мы живем счастливо, у меня двое здоровых детей", - говорит Наталья.

По словам заместителя главного врача шымкентского центра по профилактике и борьбе со СПИД, Кожахмета Маширова, ВИЧ-инфекция может долгие годы жить в организме, поражать иммунитет, при этом, никак не проявляя себя.

Дело в том, что ВИЧ относится к группе медленных вирусов. На первом этапе после инфицирования иммунитет справляется с вирусом, и поэтому первая стадия проходит без симптомов. Только спустя годы у пациента могут появиться температура, кашель, потеря веса, проблема с увеличением лимфоузлов, необъяснимая диарея, частые затяжные инфекции и другие хронические проявления. Это значит, что вирус начинает побеждать иммунную систему человека.

"Большинство людей, которые были инфицированы в прошлом, позапрошлом году, пять лет назад, их болезнь мы выявляем только сейчас, при прохождении медицинских осмотров, когда человек сдает анализы крови для донации или когда становится донором определенного органа. Также тестируют на ВИЧ перед операциями, при определенных СПИД-индикаторных заболеваниях. Но большинство людей не проходят эти процедуры, они не такие частые, поэтому их не тестируют на ВИЧ. Хотя, в Казахстане все процедуры и диагностика, профилактика, тестирование и лечение проводится бесплатно за счет государства", - говорит врач-эпидемиолог Кожахмет Маширов.

Для того, чтобы пройти обследование не обязательно обращаться в центр СПИД, можно обратиться в поликлинику по месту прикрепления, где можно бесплатно сдать кровь на ВИЧ, говорят врачи. К тому же в городе действуют проекты от НПО, на базе которых тоже можно пройти обследование. Там у пациентов берут кровь из пальца и в течение короткого времени выдают результат. При этом пройти тест можно анонимно.

Эпидемиолог со стажем говорит, на его памяти было немало пар, в которых один пациент ВИЧ-позитивный. Если раньше им предлагали только пользоваться презервативами, то сейчас есть таблетки, которые используют до контакта как профилактику.

"Из 1 700 пациентов, состоящих у нас на учете, порядка 600 из них женщины репродуктивного возраста, и как я уже сказал, после внедрения антиретровирусной терапии эти женщины успешно беременеют, рожают здоровых детей. За всю практику центра СПИД, за весь период наблюдения родилось 665 детей, 650 из них родились здоровыми. То есть им вирус от матери не передался. Буквально за 7 месяцев этого года у нас состояло на учете 18 беременных женщин, уже родились 11 детей и все они на сегодняшний день здоровы, анализы у них нормальные, пока вирус у них в крови не обнаружен. Мы их продолжаем наблюдать до возраста до полутора лет", - говорит врач.

Сейчас в Казахстане лечение против вируса иммунодефицита человека проводят бесплатно. Причем с каждым годом систему лечения делают более удобной.

"В Шымкенте с 2004 года проводится специальная антиретровирусная терапия, благодаря которой происходит восстановление иммунитета человека и пациент возвращается к нормальной жизни. Терапия проводится специальными противовирусными препаратами, которые рекомендованы всемирной организацией здравоохранения. Эти препараты пациенты пьют один раз в день. Однако их нет в открытом доступе, потому что наших пациентов полностью бесплатно обеспечивает центр СПИД в рамках программы", - говорит врач.

В Казахстане планируют внедрение более современных, инъекционных форм препаратов. Для того, чтобы снизить вирусную нагрузку на организм, достаточно будет сделать всего одну инъекцию раз в два месяца. Всего шесть уколов в год и человек живет нормальной жизнью. При этом, говорит врач, продолжительность жизни пациентов с ВИЧ сейчас ничем не отличается от здоровых людей, но при условии регулярного приема антиретровирусных препаратов.

Врачи рекомендуют проходить тестирование на ВИЧ два раза в год, особенно людям из группы риска, инъекционным наркоманам, проституированным женщинам, мужчинам, практикующим секс с мужчинами, людям, которые ведут рискованный образ жизни и практикуют незащищенные половые акты. Врачи говорят, лучше начать лечиться раньше, чем умереть спустя 10 лет от обычной простуды, такие печальные последствия иммунодефицита.