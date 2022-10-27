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Евгения Сазонова Сегодня, 18:00
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Фото: Евгения Сазонова

Как в Казахстане добывают уран. Репортаж

Казахстан занимает первое место в мире по добыче урана и второе по его запасам. Корреспондент BaigeNews.kz побывала на рудниках "Инкай" и "Центральный Мынкудук". 

Национальная атомная компания "Казатомпром" является крупнейшим в мире производителем природного урана. Она имеет статус национального оператора Республики Казахстан по экспорту и импорту урана и его соединений, ядерного топлива для АЭС, специального оборудования и технологий. 

Природный уран добывают в четырех областях Казахстана. Основная доля приходится на Кызылординскую и Туркестанскую области. В 2021 году республика экспортировала природного урана на сумму более 1 миллиарда долларов. В настоящее время весь уран, добытый в Казахстане, идёт на экспорт в первую очередь в Китай, Францию, Россию, Канаду. 

О том, какие технологии используют в добыче и переработке урана, и как живут рабочие в вахтовом посёлке, смотрите в репортаже.

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#Казатомпром #уран
Евгения Сазонова Журналист
Сегодня, 18:00
301
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