Как уровень образования влияет на размер премий работников в РК, рассказала эксперт

Фото: BaigeNews.kz

В Астане прошла встреча экспертов на тему исследований и проектов в сфере высшего образования с участием представителей Британского совета, передаёт BaigeNews.kz.

Мероприятие является площадкой для обмена мнениями и результатами исследований в области высшего образования, интернационализации образования, а также для выработки рекомендаций. В нём приняли участие представители и эксперты аналитических центров, международных институтов.

Организаторами мероприятия являются Британский совет в Казахстане и корпоративный фонд "Академия Елбасы". Джоанна Бурке, региональный директор Британского совета, участвовала в обсуждении c целью изучения текущей ситуации и дальнейшей стратегии деятельности в образовательных и культурных проектах Британского совета в Казахстане.

По словам координатора исследовательских проектов Академии Елбасы Алии Сарсекеевой, данная встреча проводится во второй раз.

"Мы здесь собрали экспертное научное сообщество по проведению исследований в сфере образования. Мы уже проводили такую площадку этим летом. И заявили, что будем проводить её на постоянной основе для того, чтобы обмениваться информацией и формировать рекомендации государственным органам. И это нам позволит доносить политику исследований до принятия решений", - объяснила она.

На площадке выступил представитель Назарбаев университета профессор Дуйшонкул Шаматов на тему неравного доступа к топовым вузам для молодёжи из сельских регионов. Надежда Трубова, глава отдела образования и общества Британского совета в Казахстане, раскрыла тему по интернационализации высшего образования. Она привела в пример открытие филиалов британских университетов в Узбекистане.

В свою очередь, аналитик по коммуникациям и адвокации "ООН-женщины" Динара Кусаин рассказала о дезагрегированных данных в гендерных исследованиях.

Также Алия Сарсекеева затронула тему отдачи от образования на человеческий капитал.

"Мы все понимаем, что высшее образование нам нужно. Но для чего на самом деле оно нужно? Оно даёт большие премии к заработной плате для каждого сотрудника. Мы проводим сейчас исследование, оно ещё не закончено. Но мы сейчас уже видим, что есть разница в размере премий человека с начальным и человека с высшим образованием. По среднестатистическим данным это примерно 86 процентов. Если есть ещё послевузовское образование, то ещё на 49 процентов зарплаты выше", - сказала Алия Сарсекеева.

По её мнению, существует стереотип о том, что высшее образование не обязательно получать, что и со средним образованием можно зарабатывать так же. Но пока для казахстанских реалий это не столь актуально, потому что статистика показывает другое, говорит она.