Как уменьшить финансовый стресс во время праздников

Американские психологи подготовили ряд рекомендаций, с помощью которых можно уменьшить финансовый стресс во время праздников, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Associated Press.

Несмотря на рост экономики, расходы домохозяйств в США также быстро растут. Это провоцирует у многих американцев беспокойство по поводу своего финансового будущего.

Устанавливайте ожидания

Во многих семьях праздники означают раздачу подарков. Но это может быстро стать стрессом, если ваши финансы не позволяют идти в ногу со временем.

"Во время праздничного сезона нам часто хочется не говорить о деньгах, не сообщать людям, сколько стоит подарок, который мы купили для них", — считает Сара Фостер, аналитик Bankrate.com, который рекомендует оставить в стороне табу и поговорить о том, сколько вы можете позволить себе пожертвовать в этом году.

Составьте бюджет

"Старайтесь не тратить не по средствам. Составьте бюджет и придерживайтесь его. Общение с друзьями более значимо для нашего психического здоровья, чем коммерческие аспекты этого сезона", — сказал доктор Петрос Левунис, президент Американской психиатрической ассоциации.

Если вы боретесь с чрезмерными тратами, Трей Бодж, эксперт по покупкам, рекомендует установить для себя лимит расходов. Она рекомендует составить список подарков и придерживаться его, когда вы идете по магазинам.

"Если вы скажете: "У меня есть только 50 или 100 долларов, вы будете тратить более осознанно", — сказала эксперт.

Проявите творческий подход

Есть несколько альтернатив трате больших денег. Например, самодельные подарки, подарочные карты или впечатления.

Подарочные карты могут показаться безличными, но Сара Фостер утверждает, что они являются отличным способом оставаться в рамках вашего бюджета.

В последние годы Трей Бодж заметил, что молодые люди предпочитают дарить друг другу опыт, а не подарки. Например, катание на коньках, пешие прогулки или обед. Вы также можете подарить фотосессию или фотографии в рамке или цифровые альбомы, чтобы отметить счастливые события.

"Это то, что вы и ваши близкие можете испытать и насладиться вместе, фотографировать и наслаждаться", — сказал Бодж.

Если вы не можете позволить себе взять родителей в поездку или навестить их во время праздников, то настоящим подарком может просто время, которое вы им уделите, говорит Петрос Левунис. Неденежные подарки могут иметь большое значение.

Создавайте собственные традиции

"Иногда у вас может быть член семьи, который очень финансово обеспечен, и он любит баловать вас большими, экстравагантными вещами. Если вы не находитесь в таком же финансовом положении, вы не должны чувствовать себя обязанным отплатить за услугу", — считает Трей Бодж.

Создание собственных новых традиций может помочь уменьшить стресс от чрезмерных трат, потому что вы чувствуете давление.

Поделитесь своими чувствами

Если у вас возникли финансовые трудности, может помочь поговорить об этом с семьей и друзьями.

Не бойтесь сказать "нет"

Это сезон, когда общественные мероприятия проходят каждые выходные, но, если они вызывают у вас слишком большой финансовый стресс или вредят вашему психическому здоровью, можно быть избирательным.

Придерживайтесь здорового распорядка дня

В то время как ваш стресс может быть вызван финансовыми трудностями, негативные чувства могут перекинуться на другие аспекты вашей жизни, что затруднит наслаждение праздниками.

"Длительные занятия низкой интенсивностью, по-видимому, наиболее полезны", — говорит Левунис, который предложил длительные прогулки или поездки на велосипеде на природе.

Также очень важно высыпаться. Выключение электроники за несколько часов до сна может быть хорошей практикой.