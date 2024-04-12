Как связаться с представителями Уполномоченного по правам человека в регионах
Сегодня, 18:09
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Сегодня, 18:09Сегодня, 18:09
76Фото: baigenews.kz
Офис Уполномоченного по правам человека имеет свои представительства во всех регионах Казахстана. Как связаться с их сотрудниками, читайте в материале BaigeNews.kz.
Представители омбудсмена рассматривают жалобы и обращения, касающиеся нарушений прав человека и гражданина, а также оказывают содействие их восстановлению.
Чтобы получить помощь, необходимо обратиться по номерам телефонов, указанным на фото, или написать представителям в личных сообщениях в Instagram.