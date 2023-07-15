Как SATISFACION FEST влияет на развитие креативной индустрии в Казахстане

Фото: press club

SATISFACION FESTIVAL ASTANA — уникальный музыкальный фестиваль под открытым небом с участием именитых зарубежных артистов открывает новые возможности не только для молодых музыкантов, но и для дизайнеров, ремесленников, поваров и других талантливых представителей разных сфер. Об этом BaigeNews.kz рассказала директор департамента развития креативных индустрий Kazakh Tourism Ирина Харитонова.

Ранее на пресс-конференции организаторы мероприятия рассказали о том, как фестивальный ландшафт влияет на привлечение туристов и формирования имиджа страны. А легендарный барбадосско-итальянский певец, продюсер, ди-джей и автор множества международных хитов Адам Клей раскрыл секрет, почему локацией для своего следующего проекта выбрал именно Казахстан.

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По словам Ирины Харитоновой, главные плюсы фестивалей под открытым небом дают не только возможность новых знакомст и коллобораций молодых артистов с именитыми звёздами.

"Мы надеемся, что в следующем году сможем сделать подобный формат именно для казахстанских исполнителей. Когда привозим в страну подобного рода артистов, мы видим планку, мы видим то, как это должно быть. И очень радует, что на сегодняшний день в Казахстане растёт уровень качества этих мероприятий, что он дает реальному зрителю. Люди очень хотят приходить на такие мероприятия, они проходят очень культурно и экологично. Когда мы становимся более культурными и воспитанными, мы стремимся к более развитым вещам. Это тоже говорит о развитии креативных индустрий. Креативные индустрии сами по себе, это поиск инноваций. Это возможность реализации творческого потенциала, как молодёжи, так уже и действующих артистов. Здесь же проявляют себя ремесленники. Это даёт возможность большому количеству людей видеть новые имена. Я сама на прошлом фестивале для себя открыла новый бренд, который делает украшения в стиле "Пандоры". Наши дизайнеры, хоть и учатся, хоть и где-то подсматривают, но делают очень крутые мерчи и продукцию", — отметила Ирина Харитонова.

Между тем, Kazakh Tourism в этом году планирует участие Казахстана в пяти международных выставках и ярмарках, где будут представленны отечественные худолжники и ремесленники.

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Напомним, SATISFACTION FEST 2023 проходит в Астане 15 июля с 15:00 до 22:00. Это музыкальный фестиваль под открытым небом с участием именитых зарубежных артистов. Кроме того, это обширная гастрономическая программа, а также конкурсы и развлечения на открытом воздухе и выставка продукции отечественных дизайнеров и ремесленников.

На первом фестивале в 2022 году присутствовало более 8 тысяч гостей. Среди которых были посетители из Алматы, Караганды, Актау, Атырау Петропавловска, Усть-Каменогорска и других городов Казахстана. Также были гости из Узбекистана, России и других соседних стран.

В этом году ожидается прибытие более 10 тысяч гостей, в том числе из Европы.