BaigeNews LIVE: легенда клубной музыки Адам Клей рассказал, почему приехал в Казахстан

Фото: press club

Приехавший в Казахстан барбадосско-итальянский певец, продюсер, ди-джей и автор множества международных хитов Адам Клей (Adam Clay) рассказал о том, почему решил посетить нашу страну. На вопросы журналистов Адам отвечал на пресс-конференция с организаторами и участниками крупнейшего музыкального фестиваля "SATISFACION FESTIVAL ASTANA" при поддержке АО "Национальная компания "Kazakh Tourism", передаёт BaigeNews.kz

Адам Клей поведал о том, что музыка — это не хобби для музыкантов. Не возможно быть успешным в чём-то другом и параллельно увлекаться музыкой, потому что это дело всей жизни для него, считает гость.

"Самым первым меня зацепило название SATISFACION. Как артист, я имею право выбора локации. И второе, что меня привлекло я никогда не был в Казастане. Я впервые в Астане, если бы не это, то я никогда бы не приехал в Казахстан. Главная особенность моей работы в том, чтобы иметь возможность посещать совершенно разные интересные страны", — рассказал Адам Клей.

Фото: press club

Кроме того участники конференции затронули тему развития креативных индустрий Казахстана, а также рассказали о влиянии фестивального ландшафта на привлечение туристов и формирования имиджа страны.

Напомним, SATISFACTION FEST 2023 проходит 15 июля в гольф клубе "Астана" с 15:00 до 22:00. Это музыкальный фестиваль под открытым небом с участием именитых зарубежных артистов. Кроме того, это обширная гастрономическая программа, а также конкурсы и развлечения на открытом воздухе, а также выставка продукции отечественных дизайнеров и ремесленников.

На первом фестивале в 2022 году присутствовало более 8 тысяч гостей. Среди которых были посетители из Алматы, Караганды, Актау, Атырау Петропавловска, Усть-Каменогорска и других городов Казахстана. Также были гости из Узбекистана, России и других соседних стран.

На втором фестивале ожидается прибытие более 10 тысяч посетителей среди которых гости из Центральной Азии и стран Европы. Особенностью предстоящего фестиваля станет ярмарка продукций отечественных представителей креативных индустрий: художники, дизайнеры, ремесленники и другие.

О чём ещё поведали участники фестиваля журналистам, можно посмотреть в записи прямого эфира на странице BaigeNews.kz в Instagram.