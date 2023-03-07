main page
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • "Как родители решат, так и будет" — Минпросвещения о переносе последнего звонка на 25 мая
astana.gov.kz Сегодня, 13:59
311
Сегодня, 13:59
311
Фото: astana.gov.kz

"Как родители решат, так и будет" — Минпросвещения о переносе последнего звонка на 25 мая

В Казахстане могут перенести дату последнего звонка с 1 июня на 25 мая. Об этом в кулуарах правительства рассказал министр просвещения РК Гани Бейсембаев, передаёт BaigeNews.kz.

"Родители говорят о переносе даты последнего звонка обратно на 25 мая вместо 1 июня. Принять решение сразу — это не так просто. Это начнёт влиять в целом на весь учебный процесс и планы. Запланированные объёмы учебного материала должны усвоиться до конца этого учебного года. Но в целом я поручил своей команде ещё раз собрать экспертное сообщество, обсудить этот вопрос с родителями, провести разъяснительную работу или принять определенные конкретные решения", — сказал глава Минпросвещения.

Он заверил, что принятое решение о проведении последнего звонка 1 июня именно в 2023 году останется неизменным.

"В последующем, как родители и экспертное сообщество решат, так и будет", — заключил министр.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#последний звонок #школы #ученик #Минпросвещения
BaigeNews.kz
Сегодня, 13:59
311
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх