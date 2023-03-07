"Как родители решат, так и будет" — Минпросвещения о переносе последнего звонка на 25 мая

Фото: astana.gov.kz

В Казахстане могут перенести дату последнего звонка с 1 июня на 25 мая. Об этом в кулуарах правительства рассказал министр просвещения РК Гани Бейсембаев, передаёт BaigeNews.kz.

"Родители говорят о переносе даты последнего звонка обратно на 25 мая вместо 1 июня. Принять решение сразу — это не так просто. Это начнёт влиять в целом на весь учебный процесс и планы. Запланированные объёмы учебного материала должны усвоиться до конца этого учебного года. Но в целом я поручил своей команде ещё раз собрать экспертное сообщество, обсудить этот вопрос с родителями, провести разъяснительную работу или принять определенные конкретные решения", — сказал глава Минпросвещения.

Он заверил, что принятое решение о проведении последнего звонка 1 июня именно в 2023 году останется неизменным.