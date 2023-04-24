Как развиваются отношения Казахстана и Южной Кореи

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По мере продвижения страны к демократии в рамках реформ, проводимых под руководством Президента Касым-Жомарта Токаева, Казахстан готов укреплять отношения с Восточной Азией, особенно с Южной Кореей, в качестве ключевого торгового партнёра и инвестора, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на TheKoreaTimes.

Роман Василенко, заместитель министра иностранных дел Казахстана, сказал, что Восточная Азия уже более трёх десятилетий является очень важным регионом для страны.

"Если говорить о Южной Корее, я хочу подчеркнуть, что Сеул был одной из первых стран, которые признали независимость нашей страны и установили дипломатические отношения", - сказал Р. Василенко в интервью "The Korea Times", отметив, что президенты Южной Кореи посещали Казахстан шесть раз, при этом президенты Казахстана также шесть раз посещали Южную Корею.

По словам Василенко, Южная Корея является значимым торговым партнером и входит в топ-10 инвесторов Казахстана, инвестировав за последние 17 лет более 8,1 миллиардов долларов США (10,8 трлн вон), в Казахстане действуют более 700 компаний с южнокорейским капиталом, включая Samsung, Hyundai, POSCO и Lotte.

"Я считаю, что у Казахстана и Южной Кореи ещё есть много направлений в экономической сфере, где они могут создать синергетический эффект в процессе взаимного обмена и сотрудничества", - сказал он, - "Наиболее приоритетными направлениями экономического сотрудничества являются энергетика, горная металлургия, машиностроение, электротехника, сельское хозяйство, фармацевтика, транспортная инфраструктура, образование и туризм".

Заместитель министра подчеркнул, что Казахстан и Южную Корею связывают прочные отношения, основанные на взаимном уважении и понимании, с одинаковыми взглядами на многие региональные и международные вопросы.

"Хотели бы отметить, что мы рассматриваем Южную Корею как одну из самых надёжных и важных партнёров нашей страны. В связи с этим Министерство иностранных дел продолжит прилагать усилия для дальнейшего развития отношений между двумя странами", − сказал он.

Василенко также выражает серьёзную обеспокоенность по поводу ядерной программы Северной Кореи, подчеркивая необходимость мирного решения северокорейской ядерной проблемы путем полного выполнения всех соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН:

"В последнее время участились случаи с ракетными испытаниями. Будучи убеждёнными сторонниками ядерного разоружения, мы разделяем озабоченность Сеула ситуацией на полуострове. Мы решительно осуждаем ядерные испытания, проведенные Корейской Народно-Демократической Республикой, и выражаем серьёзную обеспокоенность по поводу её ядерной программы и недавнего принятия законодательства о преобразовании КНДР в ядерную державу, что подрывает глобальный режим нераспространения. Мы по-прежнему подчёркиваем необходимость мирного решения ядерной проблемы КНДР путем полного выполнения всех соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН".

"Президент К.Токаев изложил амбициозный план по проведению досрочных парламентских выборов в дополнение к президентским, чтобы к середине 2023 года в Казахстане были новый президент, парламент и министерства правительства, которые будут управлять страной", - сказала Чу в интервью "The Korea Times".

"Как только новая система будет введена в действие, он сможет неуклонно проводить реформы для того чтобы построить "Новый Казахстан".

По словам Чу, поскольку Казахстан, вероятно, будет занимать двойственную позицию в отношениях с некоторыми крупными державами из-за геополитического влияния, Южная Корея может быть хорошим дипломатическим партнёром для Казахстана как прагматичный вариант с относительно низким уровнем риска в текущей ситуации.

"Южная Корея и Казахстан не имеют особой истории враждебности или угроз друг другу, и даже внутри казахстанского руководства, похоже, существует тенденция рассматривать Южную Корею как прагматичного партнера, а не как члена определенной фракции", - сказала Чу.

"Кроме того, образ Южной Кореи в казахстанском обществе в настоящее время благоприятен, особенно среди молодого поколения, поскольку корейская волна не ослабевает и оказала значительное влияние на создание Q-pop культуры среди казахстанской молодёжи". Она считает, что мягкая сила Южной Кореи может сблизить две страны, чтобы найти больше областей сотрудничества.