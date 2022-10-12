Как развивались казахстанско-катарские отношения в течение 29 лет

Фото: пресс-службы Акорды

В Казахстан с государственным визитом прибыл Эмир Катара. Вот что смогла выяснить редакция BaigeNews.kz об отношении этих стран.

Казахстанско-катарские отношения отличаются активными контактами на высшем уровне. Фундамент двусторонних отношений был заложен в результате двусторонних официальных визитов Глав Государств.

Документ по установлению дипломатических отношений между Казахстаном и Катаром подписан первого июля 1993 года, посольство РК в Дохе открыто в мае 2007 года. Посольство Государства Катар в Республике Казахстан работает с марта 2008 года.

В торгово-экономической и инвестиционной сфере казахстанско-катарское сотрудничество оценивается высоко. По данным Бюро национальной статистики РК, товарооборот между двумя странами за январь-июнь 2022 года составил 1 566 000 долларов США. В 2021 году объём товарооборота достиг 6 339 600 тысяч долларов США, экспорт - 5 921 000 долларов, импорт вырос до 418 600 долларов. В 2020 году товарооборот достигал 8 550 000 долларов США.

Совместно Казахстан и Катар реализовали ряд проектов в различных сферах. В 2019 году по сообщению Доха – Алматы – Гонконг – Доха стартовал первый карго-рейс авиакомпании Qatar Airways, а уже 19 ноября 2021 года запущен прямой рейс авиакомпании Qatar Airways по маршруту Доха – Алматы.

В том же 2019 году были намечены проекты по возведению и эксплуатации школ и больниц в крупных мегаполисах Казахстана.

В 2021 году передовая катарская IT-компания Snoonu официально открыла Центр инноваций и технологического развития в международном технопарке Astana Hub. Была утверждена программа совместной работы с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК по развитию взаимовыгодного сотрудничества между Казахстаном и Катаром в области новейших технологий.

В 2021 году страны подписали трёхсторонний меморандум по строительству молокоперерабатывающего завода в Алматинской области между Kazakh Invest, агрохолдингом Dinara Group и катарской компанией Baladna.

Также стоит отметить взаимное культурное влияние двух стран. Так, в марте 2002 года прошли Дни культуры Казахстана в Катаре, а в июне 2008 года Дни культуры Катара в Казахстане.

В феврале 2007 года было подписано Соглашение о сотрудничестве в области охраны дрофы-красотки и других исчезающих видов птиц в природном заказнике "Андасай", расположенном в Жамбылской области.

В сентябре 2018 года в Астане открыли школу Шейха Тамима бен Хамада Аль-Тани, которую построили и подарили катарцы к 20-летию столицы Казахстана.

В июне 2021 года был подписан Меморандум о строительстве перинатального центра в посёлке Отеген Батыр Илийского района Алматинской области.