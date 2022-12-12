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vko.sud.kz Сегодня, 13:45
191
Сегодня, 13:45
191
Фото: vko.sud.kz

Как проверить административные штрафы онлайн в Казахстане

На сайте Первого Кредитного Бюро  1cb.kz теперь можно проверять административные штрафы, передает BaigeNews.kz

Достаточно авторизоваться на сайте, ввести ИИН физического лица, БИН компании или госномера автомобиля, чтобы проверить наличие правонарушений. 

Услуга бесплатная и реализована в рамках долгосрочной программы Правительства "Цифровой казахстан" с целью максимальной доступности гос.услуг для населения.

Также на сайте возможно получить сведения об обременениях на недвижимость, а также сведения о наличии/отсутствии недвижимости. 

В ближайших планах Первого кредитного бюро - довести количество доступных услуг на сайте до 30 самых востребованных для казахстанцев.

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#штрафы #административная ответственность
BaigeNews.kz
Сегодня, 13:45
191
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