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  • Как прошёл новый раунд диалога по правам человека между Казахстаном и США
пресс-служба МИД РК Сегодня, 15:38
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Сегодня, 15:38
62
Фото: пресс-служба МИД РК

Как прошёл новый раунд диалога по правам человека между Казахстаном и США

Казахстан и США провели второе заседание ежегодного Диалога высокого уровня по правам человека и демократическим реформам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИД РК.

Сопредседателями на нём выступили заместитель руководителя администрации президента РК – спецпредставитель президента по международному сотрудничеству Ержан Казыхан и заместитель государственного секретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узра Зея.

Стороны обсудили вопросы реализации программы Касым-Жомарта Токаева по дальнейшей демократизации политической системы и укреплению конституционных гарантий прав человека и гражданина. Американская сторона вновь подчеркнула свою всестороннюю поддержку реализации масштабных реформ главы государства.

По итогам заседания стороны подтвердили намерение продолжить продуктивное взаимодействие в области прав человека и приняли Совместное заявление.

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#права человека #МИД #Казахстан #США
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:38
62
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