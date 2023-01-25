Как прошёл новый раунд диалога по правам человека между Казахстаном и США

Фото: пресс-служба МИД РК

Казахстан и США провели второе заседание ежегодного Диалога высокого уровня по правам человека и демократическим реформам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИД РК.

Сопредседателями на нём выступили заместитель руководителя администрации президента РК – спецпредставитель президента по международному сотрудничеству Ержан Казыхан и заместитель государственного секретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узра Зея.

Стороны обсудили вопросы реализации программы Касым-Жомарта Токаева по дальнейшей демократизации политической системы и укреплению конституционных гарантий прав человека и гражданина. Американская сторона вновь подчеркнула свою всестороннюю поддержку реализации масштабных реформ главы государства.

По итогам заседания стороны подтвердили намерение продолжить продуктивное взаимодействие в области прав человека и приняли Совместное заявление.