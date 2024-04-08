Как происходит сброс воды на Сергеевском водохранилище в СКО

Сергеевское водохранилище по данным синоптиков на сегодня переполнено на 180%. Перелив сохраняется на рекордной отметке в 4 метра 15 сантиметров, сообщает корреспондент BaigeNews.kz.

Дамба тяжёлым напором сбрасывает воду. Водохранилище наполнено почти в два раза и это заметно по его объёму. Вода превышает высоту моста. Движение по путепроводу регулируется светофором и сотрудниками полиции. Местные жители приезжают своими глазами понаблюдать за стихией. Но их просят не подходить близко к дамбе. Пешеходное движение по путепроводу закрыто. В зону риска от разлива реки Есиль попадает три района. Это Шал акын, Есильский и Кызылжарский. Могут оказаться подтопленными 845 жилых домов и более пяти тысяч дач.

По данным спасателей, в областном центре большую воду ожидают к 12 апреля. Пик паводка придется на 23 апреля. Сегодня подтопленными остаются 18 домов региона. На дорогах зарегистрировано 59 переливов, из которых 36 действующие. Вскрыто шесть участков дорог. В противопаводковых мероприятиях задействовано более тысячи специалистов ДЧС и военнослужащих, 200 единиц техники, более 100 мотопомп. С самого утра высота перелива не изменяется. Это говорит о том, что возможно водопоток пойдет на снижение.

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