Как проходят спасательные работы на шахте имени Костенко

В ДЧС Карагандинской области рассказали о том, что происходит после аварии на шахте имени Костенко к этому часу, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщил начальник областного ДЧС Мурат Катпанов, аварийно-спасательные работы проводятся непрерывно.

"Отделения горноспасателей посменно проводят все необходимые мероприятия. Работы ведутся на двух добычных участках круглосуточно. Силы горноспасателей сконцентрированы на поисках шахтеров. Поисковые работы осложнены отсутствием электроэнергии, большой протяженностью горных выработок, отсутствием доступа к отдельным затопленным выработкам, наличием множества разрушенных механизмов и сооружений. Также ведутся работы по поднятию на поверхность тел обнаруженных погибших. Открытых очагов горения на месте аварии нет", — сказал Мурат Катпанов.

Он отметил, что всё это время непрерывно работают телефоны горячей линии, куда поступило около 400 звонков. 20 психологов оказывают экстренную психологическую помощь.

Напомним, по предварительным данным, на шахте произошёл взрыв газометана. Сообщается о 36 погибших и 10 пропавших без вести. В больницы с различными травмами госпитализированы 24 горняка, большинство из них находятся в отделение токсикологии Многопрофильной больницы имени Макажанова, один шахтёр в реанимации.

Генпрокуратура начала расследование причин ЧП. Распоряжением президента 29 октября объявлен Днём общенационального траура.