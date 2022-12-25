Как проходят президентские ёлки в разных городах Казахстана

Фото: gov.kz

В разных городах страны прошли президентские ёлки, на которые пригласили юных гостей — детей-сирот, детей с особыми потребностями, ребят, оставшихся без попечения родителей, из малообеспеченных и многодетных семей, одарённых детей, добившиеся успехов в учёбе, спорте и творчестве, передаёт BaigeNews.kz, со ссылкой на пресс-службы акиматов городов и областей.

В Астане на ёлку от имени главы государства были приглашены 200 юных жителей столицы. Среди них

Для детей организовали красочное шоу-представление и развлекательная программа с участием артистов и супергероев из мультфильмов. Дети также получили подарочный сертификат на приобретение одежды, спортивный рюкзак, сладкий подарок с игрушками.

С наступающим Новым годом детей поздравил аким Астаны Женис Касымбек.

В Алматы традиционная президентская ёлка собрала 300 детей из малообеспеченных семей, сирот, отличников учебы и одаренных детей.

От имени главы государства детей поздравил аким Алматы Ерболат Досаев. Ребята стали участниками яркого музыкального шоу-спектакля "Новогоднее волшебство".

Вместе с персонажами сказок Аяз ата и Акшаркар зажгли огни новогодней ёлки.

В Актобе юных гостей президентской ёлки поздравили всемирно известный певец, гордость Актобе Димаш Кудайберген, казахстанский тяжелоатлет, чемпион мира Илья Ильин, победитель ежегодного международного песенного конкурса "Бақытты бала" Давид Чарлин. На ёлку пришли 200 ребят в возрасте от 9 до 13 лет из всех районов области и города Актобе, в их числе дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей, дети с ограниченными возможностями здоровья.

Для детей в области Абай было организовано красочное шоу-представление с участием артистов театров и детской балетной школы.

В Павлодарской области для гостей президентской ёлки было подготовлено театрализованное представление под названием "Қош келдің, жаңа жыл – жаңа белес, жаңа арман" с героями известных казахских сказок, с музыкальными и танцевальными номерами. Также для маленьких участников организовали сладкие угощения.

В областной центр на ёлку приехали дети из разных районов Павлодарской области, их поселили в гостинице "Иртыш", где им организовано горячее питание.

Видеопоздравления маленьким павлодарцам записали от известные казахстанцы, среди которых обладатель "Грэмми" Иманбек Зейкенов и оперная певица Мария Мудряк.

Фото пресс-служб акиматов областей