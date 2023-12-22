Как проходят новогодние утренники в Астане?

На календаре 22 декабря и предпраздничный ажиотаж нарастает – это можно заметить по пробкам в столице и переполненным торговым центрам. Сейчас в самом разгаре пора новогодних утренников. Родители озабочены поисками костюмов и новогодних подарков. Корреспондент BaigeNews.kz пообщался с мамами учеников и дошколят о том, как проходят новогодние ёлки их детей.

Начнем с государственных садиков. В основном, утренники в них проводят без родителей. По словам жительницы Астаны Анель, мамы 5-летней Зере, в их группе всё по классике: девочки – снежинки, мальчики – медвежата. Поэтому костюм дочки ей обошёлся всего в 550 тенге – цена ободка. Также родители собрали по 4500 тенге на сладкие кульки.

"Фотографа очень сложно найти. В прошлом году были такие же проблемы с аниматорами. Поскольку они будут находиться в одном помещении с детьми, нужен список анализов и санкнижка, в том числе свежий соскоб из носоглотки на стафилококк", - поделилась Анель.

Дочери Жулдыз Даяне тоже пять лет, она посещает группу подготовки к школе в государственном центре развития. Их утренник также проходил без родителей из-за эпидемиологической ситуации с корью. На утренник родители брали напрокат одинаковые костюмы и бюджетные сладкие кульки.

Первоклассник Арлен из столичной гимназии №17 очень ждал свою первую школьную ёлку, но в итоге пришёл с праздника расстроенный.

"Очень разочарованы были ёлкой. Это первый класс, все дети ждали, потому что привыкли, что ёлка – это большой праздник. У всех младших школьников утренник проходил в абсолютно не наряженном спортзале во время уроков. Стояла только наспех украшенная ёлка. На всё мероприятие выделили буквально полчаса. Даже толком хоровод не поводили, просто пофотографировали детей. Сын пришел расстроенный. Скорее всего, ёлка была просто для отчета", - рассказала его мама Алия.

Как мы поняли из рассказов родителей, в частных садиках и школах новогодние праздники проходят интереснее. Оно и понятно: детей в разы меньше, педагоги не так загружены и у них есть силы на творчество. В платных образовательных центрах ёлки, в основном, тематические.

"У дочки частном детском центре праздник будет в форме новогоднего бала, одежда должна быть в средневековом стиле. Активно ищем платье принцессы. У сына праздник пройдёт в форме квеста по мотивам фильма "Один дома". Дресс-код – клетчатая пижама", - поделилась жительница столицы Олеся, мама 5-летней Таисии и второклассника Даниила.

По её словам, родители тратятся только на костюмы (если не шьют сами) и по желанию приносят еду на чаепитие. Вместо кульков у Даниила в школе решили провести "тайного Санту", поэтому дети с помощью родителей готовят подарки друг для друга.

В качестве эксперта мы решили взять интервью у руководителя столичного семейного центра гуманного воспитания, выпускницы академии известного педагога Шалвы Амонашвили Мадины Санкибаевой.

"Что мы видим на большинстве утренников? Это часто отчётная деятельность, которая нужна для галочки перед руководством и родителями. Мы видим выдрессированных детей, воспитателей, которые ночами не спали, оформляя зал, костюмы и прочее. Мы видим родителей, которые мало принимают участие во всём процессе. И, конечно же, руководство, которое амбициозно желает, чтобы их праздничные мероприятия проходили ярче и пышнее, чем в других подобных учреждениях", - отметила она.

Педагог и психолог с большим опытом уверена, что детские утренники очень важны для воспитания детей, так как формируют у них образ праздника. Санкибаева советует педагогам и родителям практиковать сотворчество в подготовке к праздникам.