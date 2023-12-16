Как принимался закон о независимости Казахстана

16 декабря 1991 года был принят конституционный закон, провозгласивший независимость Республики Казахстан. Какие события предшествовали этому, в чем историческая роль закона, читайте в материале BaigeNews.kz.

Толчком к принятию закона эксперты называют упразднение СССР 8 декабря 1991 года. Казахстану нужно было четко заявить о своем новом статусе.

Главным преимуществом Конституционного закона "О государственной независимости РК" эксперты считают то, что он провозгласил независимость уже не Казахской ССР в составе СССР, а вновь образованного суверенного государства - Республики Казахстан. Именно после принятия этого конституционного закона международное сообщество впервые признало Казахстан в качестве самостоятельного государства.

Нормативный акт был принят на заседании Верховного Совета РК 12-го созыва конституционным большинством депутатов. Проект закона коллегам представил ныне покойный депутат Верховного Совета РК 12-го созыва, академик Национальной академии наук РК, доктор юридических наук, профессор Султан Сартаев.

В сборнике своих статей и интервью "Мы живем в конституционном пространстве" Султан Сартаев отмечал, что принятие 16 декабря 1991 года Конституционного закона "О государственной независимости РК" стало рубежным этапом для страны. По его словам, некоторые деятели ошибочно считали, что закон не нужен, потому что страна без того свободна и независима.

"Значение этого закона в том, что он юридически оформил государственный суверенитет, и Казахстан стал носителем признаков, характерных для независимого государства: единое гражданство, территориальная обособленность, самостоятельная система государственных органов, независимая экономическая система, наличие собственных Вооруженных Сил", - пояснял Султан Сартаев.

В книге он писал, что проект закона был представлен в Президиум Верховного Совета в июле, а принят только в декабре, что говорит само за себя.

По его словам, ему как одному из разработчиков, поручили выступить с докладом по законопроекту на заседании Верховного Совета.

"Не скрою, ощущал большое волнение, ведь мне оказаны огромное доверие, великая честь представить закон, который станет определять наше будущее.

Обсуждение проекта было продолжительным и бурным, возникали нелегкие вопросы. Отдельные депутаты высказывали даже отрицательные оценки. Тем не менее, закон большинством голосов был принят, хотя помнится, двенадцать человек были против. А закон хорошо работает, он необходим стране, как воздух. Я до сих пор испытываю чувство гордости, что внес, наряду с крупными учеными страны, свой вклад в его разработку и защиту в момент "доводки" проекта и его принятия депутатами", - писал Султан Сартаев.

По словам автора книги, обсуждение закона депутаты закончили 16 декабря в 18 часов 14 минут. А в 18.44 Казахстан признала независимым государством Турция. Затем Румыния. А через полмесяца Соединенные Штаты Америки залпом признали независимыми государствами все бывшие союзные республики.

"Вот так мы объявили всему миру о своей государственной независимости", - вспоминал Султан Сартаев.

Над разработкой проекта Конституционного закона "О государственной независимости Республики Казахстан" трудились казахстанские ученые - на тот момент заместитель директора Института философии и права Академии наук Еркеш Нурпеисов и ученый секретарь этого института Талгат Донаков.

"Идея написать такой законопроект зрела у меня и коллеги по Институту философии и права Донакова Талгата Советбековича долго. Написание документа заняло месяц. Разрабатывали мы его, опираясь на свои юридические знания и анализ текущей политической и экономической ситуации", - рассказал кандидат юридических наук, доцент Еркеш Нурпеисов.

По его словам, самая главная историческая роль Конституционного закона "О государственной независимости РК" в том, что благодаря ему возрождена казахская государственность, существовавшая в форме Казахского ханства на протяжении более 260 лет.

Известный казахстанский юрист Виталий Воронов будучи депутатом Верховного Совета РК 12-го созыва участвовал в принятии этого конституционного закона.

Виталий Воронов напомнил, что принятию Конституционного закона "О государственной независимости РК" предшествовали выборы Президента Казахской ССР 1 декабря 1991 года, в ходе которых единственный кандидат Нурсултан Назарбаев набрал большинство голосов. 10 декабря 1991 года Верховный Совет 12-го созыва принял закон о переименовании Казахской ССР в Республику Казахстан. В этот же день состоялась инаугурация Первого Президента.

Виталий Воронов подчеркнул, что принятие конституционного закона и провозглашение государственной независимости Республики Казахстан позволило нашей стране в последующем стать полноправным членом международного сообщества - 2 марта 1992 года мы были приняты в ООН.

Кроме того, по его словам, Конституционный закон "О государственной независимости РК" лег в основу Конституции, принятой 28 января 1993 года.

Материал подготовила Мансия Сакенова.