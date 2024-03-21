Как праздник Наурыз отметят в Алматы

О программе празднования Наурыза в Алматы рассказали в акимате города, передаёт BaigeNews.kz.

21 и 22 марта жителей и гостей города ждёт праздничная программа "Наурыз – береке бастауы". На площади Астаны с 11:00 до 22:00 будут выступать звёзды эстрады, артисты театров, инструментальные ансамбли.

В первой половине дня на сцену выйдут такие исполнители, как Әзімбек Байлин, Ұшқын Жамалбек, Әсет Есжан, фольклорно-этнографический оркестр "Сазген сазы", "Алатау театры", танцевальные коллективы "Салтанат", "Шаттық", "Жетісу". Программу продолжат группы JasStars, МузАрт Life, "Асыл", IL Canto, а также Мади Рымбаев, Нуржан Тажикенов, Райм Уайс, Инжу, Айжан Нұрмағамбетова.

Вечером на площади начнётся фестиваль Zhuldyzdy Almaty с участием известных артистов. Для зрителей выступят ансамбль "Досмұқасан", группа "Уркер", Сейфуллин Жолбарыс, Нурсултан Байгун, Райм Уайс, Мөлдір Әуелбекова & Rabat ethno fusion и другие звёзды казахстанской эстрады.

Сообщалось, что 21 марта в Алматы будет организовано театрализованное прохождение каравана, которое станет прологом к основной концертной программе в рамках мероприятий Наурызнама. В городе из-за праздничных мероприятий изменится схема движения автобусных маршрутов.