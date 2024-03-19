Схему движения 41 маршрута изменят в Алматы

21 марта с 8:00 до 13:00 вносятся корректировки в схему 41 маршрута:

№205 — в восточном направлении — ул. Толе би — ул. Желтоксан — ул. Макатаева — ул. Кунаева — ул. Толе би — далее по схеме;

№205 — в обратном направлении — ул. Толе би — ул. Кунаева — ул. Макатаева — ул. Наурызбай батыра — далее по схеме;

№206 — в восточном направлении — ул. Толе би — ул. Желтоксан — ул. Макатаева — ул. Кунаева — ул. Толе би — далее по схеме;

№206 — в обратном направлении — ул. Толе би — ул. Кунаева — ул. Макатаева — ул. Наурызбай батыра — ул. Толе би — далее по схеме;

№209 — в восточном направлении — ул. Толе би — ул. Желтоксан — ул. Макатаева — ул. Кунаева — ул. Толе би — далее по схеме;

№209 — в обратном направлении — ул. Толе би — ул. Кунаева — ул. Макатаева — ул. Наурызбай батыра — ул. Толе би — далее по схеме;

№210 — в восточном направлении — ул. Толе би — ул. Желтоксан — ул. Макатаева — ул. Кунаева — ул. Толе би — далее по схеме;

№210 — в обратном направлении — ул. Толе би — ул. Кунаева — ул. Макатаева — ул. Наурызбай батыра — ул. Толе би — далее по схеме;

№224 — в восточном направлении — ул. Толе би — ул. Желтоксан — ул. Макатаева — ул. Кунаева — ул. Толе би — далее по схеме;

№224 — в обратном направлении — ул. Толе би — ул. Кунаева — ул. Макатаева — ул. Наурызбай батыра — ул. Толе би — далее по схеме;

№29р — в северном направлении — пр. Достык — ул. Сатпаева — ул. Желтоксан — ул. Макатаева — ул. Каирбекова — ул. Жибек Жолы — далее по схеме;

№29р в обратном направлении — ул. Калдаякова — ул. Гоголя — пр. Назарбаева — ул. Макатаева — ул. Наурызбай батыра — ул. Сатпаева — пр. Достык — далее по схеме;

5А — в северном направлении — пр. Достык — ул. Сатпаева — ул. Желтоксан — далее по схеме;

5А — в обратном направлении — ул. Жибек Жолы — ул. Кунаева — ул. Макатаева — ул. Наурызбай батыра — ул. Сатпаева — пр. Достык — далее по схеме;

5Б — в северном направлении — пр. Достык — ул. Сатпаева — ул. Желтоксан — далее по схеме;

5Б — в обратном направлении — ул. Жибек Жолы — ул. Кунаева — ул. Макатаева — ул. Наурызбай батыра — ул. Сатпаева — пр. Достык — далее по схеме;

Троллейбусы:

№1 — в северном направлении — ул. Ауэзова — разворот через троллейбусный парк — перенос КП на троллейбусный парк;

№1 — в обратном направлении — начало движения с троллейбусного парка — ул. Ауэзова далее по схеме;

№11 — в северном направлении — ул. Тимирязева — ул. Ауэзова — разворот через троллейбусный парк — перенос КП на троллейбусный парк;

№11 — в обратном направлении — начало движения с троллейбусного парка — ул. Ауэзова — ул. Тимирязева — далее по схеме;

№12 — в северном направлении — ул. Ауэзова — разворот через троллейбусный парк — перенос КП на троллейбусный парк;

№12 — в обратном направлении — начало движения с троллейбусного парка — ул. Ауэзова далее по схеме;

№5 — в восточном направлении — пр. Абая — ул. Ауэзова — разворот через троллейбусный парк — перенос КП на троллейбусный парк;

№5 — в обратном направлении — начало движения с троллейбусного парка — ул. Ауэзова — пр. Абая — далее по схеме;

№6 — в восточном направлении — ул. Жандосова — ул. Ауэзова — разворот через троллейбусный парк — перенос КП на троллейбусный парк;

№6 — в обратном направлении — начало движения с троллейбусного парка — ул. Ауэзова — ул. Жандосова — далее по схеме;

№9 — в северном направлении -ул. Тимирязева — ул. Ауэзова — разворот через троллейбусный парк — перенос КП на троллейбусный парк;

№9 — в обратном направлении — начало движения с троллейбусного парка — ул. Ауэзова — ул. Тимирязева — далее по схеме;

№19 — в восточном направлении — пр. Абая — ул. Ауэзова — разворот через троллейбусный парк — перенос КП на троллейбусный парк;

№19 — в обратном направлении — начало движения с троллейбусного парка — ул. Ауэзова — пр. Абая — далее по схеме;

№25 — в восточном направлении — пр. Абая — ул. Ауэзова — разворот через троллейбусный парк — перенос КП на троллейбусный парк;

№25 — в обратном направлении — начало движения с троллейбусного парка — ул. Ауэзова — пр. Абая — далее по схеме.

Поскольку площадь Астана будет перекрыта до 24 марта, движение следующих маршрутов предусмотрено по трассировке:

№48 — в восточном направлении — ул. Толе би — пр. Абылай хана — ул. Кабанбай батыра — пр. Назарбаева — ул. Толе би — далее по схеме;

№48 — в обратном направлении — ул. Толе би — пр. Назарабаева — ул. Богенбай батыра — пр. Абылай хана — Толе би — далее по схеме;

№16 — в восточном направлении — ул. Толе би — пр. Абылай хана — ул. Гоголя — далее по схеме;

№16 — в обратном направлении — ул. Гоголя — пр. Абылай хана — ул. Толе би — далее по схеме ;

№126 — в восточном направлении — ул. Толе би — пр. Абылай хана — ул. Гоголя — далее по схеме;

№126 — в обратном направлении — ул. Гоголя — пр. Абылай хана — ул. Толе би — далее по схеме ;

№37 — в восточном направлении — ул. Толе би — пр. Абылай хана — ул. Кабанбай батыра — пр. Назарбаева — ул. Толе би — далее по схеме;

№37 — в обратном направлении — ул. Толе би — пр. Назарабаева — ул. Богенбай батыра — пр. Абылай хана — Толе би — далее по схеме;

№201 — в восточном направлении — ул. Толе би — пр. Абылай хана — ул. Кабанбай батыра — пр. Назарбаева — ул. Толе би — далее по схеме;

№201 — в обратном направлении — ул. Толе би — пр. Назарабаева — ул. Богенбай батыра — пр. Абылай хана — Толе би — далее по схеме;

№205 — в северном направлении — ул. Желтоксана — ул. Кабанбай батыра — пр. Назарбаева — ул. Толе би — далее по схеме;

№205 — в обратном направлении — ул. Толе би — пр. Назарбаева — ул. Богенбай батыра — ул. Наурызбай батыра — далее по схеме;

№206 — в восточном направлении — ул. Толе би — пр. Абылай хана — ул. Кабанбай батыра — пр. Назарбаева — ул. Толе би — далее по схеме;

№206 — в обратном направлении — ул. Толе би — пр. Назарабаева — ул. Богенбай батыра — пр. Абылай хана — Толе би — далее по схеме;

№209 — в восточном направлении — ул. Толе би — пр. Абылай хана — ул. Кабанбай батыра — пр. Назарбаева — ул. Толе би;

№209 — в обратном направлении — ул. Толе би — пр. Назарбаева — ул. Богенбай батыра — пр. Абылай хана — ул. Толе би — далее по схеме;

№210 — в восточном направлении — ул. Толе би — пр. Абылай хана — ул. Кабанбай батыра — пр. Назарбаева — ул. Толе би;

№210 — в обратном направлении — ул. Толе би — пр. Назарбаева — ул. Богенбай батыра — пр. Абылай хана — ул. Толе би — далее по схеме;

№224 — в восточном направлении — ул. Толе би — пр. Абылай хана — ул. Кабанбай батыра — пр. Назарбаева — ул. Толе би;

№224 — в обратном направлении — ул. Толе би — пр. Назарбаева — ул. Богенбай батыра — пр. Абылай хана — ул. Толе би — далее по схеме.