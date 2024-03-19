Схему движения 41 маршрута изменят в Алматы

21 марта с 8:00 до 13:00 вносятся корректировки в схему 41 маршрута:
№205 — в восточном направлении — ул. Толе би — ул. Желтоксан — ул. Макатаева — ул. Кунаева — ул. Толе би — далее по схеме;
№205 — в обратном направлении — ул. Толе би — ул. Кунаева — ул. Макатаева — ул. Наурызбай батыра — далее по схеме;
№206 — в восточном направлении — ул. Толе би — ул. Желтоксан — ул. Макатаева — ул. Кунаева — ул. Толе би — далее по схеме;
№206 — в обратном направлении — ул. Толе би — ул. Кунаева — ул. Макатаева — ул. Наурызбай батыра — ул. Толе би — далее по схеме;
№209 — в восточном направлении — ул. Толе би — ул. Желтоксан — ул. Макатаева — ул. Кунаева — ул. Толе би — далее по схеме;
№209 — в обратном направлении — ул. Толе би — ул. Кунаева — ул. Макатаева — ул. Наурызбай батыра — ул. Толе би — далее по схеме;
№210 — в восточном направлении — ул. Толе би — ул. Желтоксан — ул. Макатаева — ул. Кунаева — ул. Толе би — далее по схеме;
№210 — в обратном направлении — ул. Толе би — ул. Кунаева — ул. Макатаева — ул. Наурызбай батыра — ул. Толе би — далее по схеме;
№224 — в восточном направлении — ул. Толе би — ул. Желтоксан — ул. Макатаева — ул. Кунаева — ул. Толе би — далее по схеме;
№224 — в обратном направлении — ул. Толе би — ул. Кунаева — ул. Макатаева — ул. Наурызбай батыра — ул. Толе би — далее по схеме;
№29р — в северном направлении — пр. Достык — ул. Сатпаева — ул. Желтоксан — ул. Макатаева — ул. Каирбекова — ул. Жибек Жолы — далее по схеме;
№29р в обратном направлении — ул. Калдаякова — ул. Гоголя — пр. Назарбаева — ул. Макатаева — ул. Наурызбай батыра — ул. Сатпаева — пр. Достык — далее по схеме;
5А — в северном направлении — пр. Достык — ул. Сатпаева — ул. Желтоксан — далее по схеме;
5А — в обратном направлении — ул. Жибек Жолы — ул. Кунаева — ул. Макатаева — ул. Наурызбай батыра — ул. Сатпаева — пр. Достык — далее по схеме;
5Б — в северном направлении — пр. Достык — ул. Сатпаева — ул. Желтоксан — далее по схеме;
5Б — в обратном направлении — ул. Жибек Жолы — ул. Кунаева — ул. Макатаева — ул. Наурызбай батыра — ул. Сатпаева — пр. Достык — далее по схеме;
Троллейбусы:
№1 — в северном направлении — ул. Ауэзова — разворот через троллейбусный парк — перенос КП на троллейбусный парк;
№1 — в обратном направлении — начало движения с троллейбусного парка — ул. Ауэзова далее по схеме;
№11 — в северном направлении — ул. Тимирязева — ул. Ауэзова — разворот через троллейбусный парк — перенос КП на троллейбусный парк;
№11 — в обратном направлении — начало движения с троллейбусного парка — ул. Ауэзова — ул. Тимирязева — далее по схеме;
№12 — в северном направлении — ул. Ауэзова — разворот через троллейбусный парк — перенос КП на троллейбусный парк;
№12 — в обратном направлении — начало движения с троллейбусного парка — ул. Ауэзова далее по схеме;
№5 — в восточном направлении — пр. Абая — ул. Ауэзова — разворот через троллейбусный парк — перенос КП на троллейбусный парк;
№5 — в обратном направлении — начало движения с троллейбусного парка — ул. Ауэзова — пр. Абая — далее по схеме;
№6 — в восточном направлении — ул. Жандосова — ул. Ауэзова — разворот через троллейбусный парк — перенос КП на троллейбусный парк;
№6 — в обратном направлении — начало движения с троллейбусного парка — ул. Ауэзова — ул. Жандосова — далее по схеме;
№9 — в северном направлении -ул. Тимирязева — ул. Ауэзова — разворот через троллейбусный парк — перенос КП на троллейбусный парк;
№9 — в обратном направлении — начало движения с троллейбусного парка — ул. Ауэзова — ул. Тимирязева — далее по схеме;
№19 — в восточном направлении — пр. Абая — ул. Ауэзова — разворот через троллейбусный парк — перенос КП на троллейбусный парк;
№19 — в обратном направлении — начало движения с троллейбусного парка — ул. Ауэзова — пр. Абая — далее по схеме;
№25 — в восточном направлении — пр. Абая — ул. Ауэзова — разворот через троллейбусный парк — перенос КП на троллейбусный парк;
№25 — в обратном направлении — начало движения с троллейбусного парка — ул. Ауэзова — пр. Абая — далее по схеме.
Поскольку площадь Астана будет перекрыта до 24 марта, движение следующих маршрутов предусмотрено по трассировке:
№48 — в восточном направлении — ул. Толе би — пр. Абылай хана — ул. Кабанбай батыра — пр. Назарбаева — ул. Толе би — далее по схеме;
№48 — в обратном направлении — ул. Толе би — пр. Назарабаева — ул. Богенбай батыра — пр. Абылай хана — Толе би — далее по схеме;
№16 — в восточном направлении — ул. Толе би — пр. Абылай хана — ул. Гоголя — далее по схеме;
№16 — в обратном направлении — ул. Гоголя — пр. Абылай хана — ул. Толе би — далее по схеме ;
№126 — в восточном направлении — ул. Толе би — пр. Абылай хана — ул. Гоголя — далее по схеме;
№126 — в обратном направлении — ул. Гоголя — пр. Абылай хана — ул. Толе би — далее по схеме ;
№37 — в восточном направлении — ул. Толе би — пр. Абылай хана — ул. Кабанбай батыра — пр. Назарбаева — ул. Толе би — далее по схеме;
№37 — в обратном направлении — ул. Толе би — пр. Назарабаева — ул. Богенбай батыра — пр. Абылай хана — Толе би — далее по схеме;
№201 — в восточном направлении — ул. Толе би — пр. Абылай хана — ул. Кабанбай батыра — пр. Назарбаева — ул. Толе би — далее по схеме;
№201 — в обратном направлении — ул. Толе би — пр. Назарабаева — ул. Богенбай батыра — пр. Абылай хана — Толе би — далее по схеме;
№205 — в северном направлении — ул. Желтоксана — ул. Кабанбай батыра — пр. Назарбаева — ул. Толе би — далее по схеме;
№205 — в обратном направлении — ул. Толе би — пр. Назарбаева — ул. Богенбай батыра — ул. Наурызбай батыра — далее по схеме;
№206 — в восточном направлении — ул. Толе би — пр. Абылай хана — ул. Кабанбай батыра — пр. Назарбаева — ул. Толе би — далее по схеме;
№206 — в обратном направлении — ул. Толе би — пр. Назарабаева — ул. Богенбай батыра — пр. Абылай хана — Толе би — далее по схеме;
№209 — в восточном направлении — ул. Толе би — пр. Абылай хана — ул. Кабанбай батыра — пр. Назарбаева — ул. Толе би;
№209 — в обратном направлении — ул. Толе би — пр. Назарбаева — ул. Богенбай батыра — пр. Абылай хана — ул. Толе би — далее по схеме;
№210 — в восточном направлении — ул. Толе би — пр. Абылай хана — ул. Кабанбай батыра — пр. Назарбаева — ул. Толе би;
№210 — в обратном направлении — ул. Толе би — пр. Назарбаева — ул. Богенбай батыра — пр. Абылай хана — ул. Толе би — далее по схеме;
№224 — в восточном направлении — ул. Толе би — пр. Абылай хана — ул. Кабанбай батыра — пр. Назарбаева — ул. Толе би;
№224 — в обратном направлении — ул. Толе би — пр. Назарбаева — ул. Богенбай батыра — пр. Абылай хана — ул. Толе би — далее по схеме.