Как правильно и быстро дозвониться до круглосуточной линии "102"

В департаменте полиции Алматы рассказали, как граждане могут быстро дозвониться до круглосуточной линии "102". Есть несколько простых правил, передаёт BaigeNews.kz.



Прежде всего стоит помнить, что дозвон на "102" происходит автоматически, человеческий фактор исключён.

"Поэтому, слыша гудки в телефоне, не сбрасывайте звонок – при повторном дозвоне технически программа определит вас в конец очереди", - предупредили полицейские.

По алгоритму сообщение попадает на рабочее место старшего офицера, который, ориентируясь с помощью GPS, отправляет на вызов ближайший экипаж патрульной полиции.