Как правильно и быстро дозвониться до круглосуточной линии "102"
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В департаменте полиции Алматы рассказали, как граждане могут быстро дозвониться до круглосуточной линии "102". Есть несколько простых правил, передаёт BaigeNews.kz.
Прежде всего стоит помнить, что дозвон на "102" происходит автоматически, человеческий фактор исключён.
"Поэтому, слыша гудки в телефоне, не сбрасывайте звонок – при повторном дозвоне технически программа определит вас в конец очереди", - предупредили полицейские.
По алгоритму сообщение попадает на рабочее место старшего офицера, который, ориентируясь с помощью GPS, отправляет на вызов ближайший экипаж патрульной полиции.
"Есть ещё и омниканальная связь. Она позволяет обратиться в полицию в любом удобном формате: посредством текстового сообщения с прикреплением фото- и видеоматериалов, аудио- и видеозвонка. Геолокация позволяет определить местоположение пользователя, принять вызов, оказать ему помощь, даже если сам человек затрудняется назвать адрес. Работа приложения прозрачна: заявителю направляются уведомления о мерах, которые приняты по его обращению", - заключили в ДП.
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