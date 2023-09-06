"Как после бомбёжки": в городе Есиль здание 80-летней школы гниёт под дождем

Родители семисот учеников в городе Есиль Акмолинской области бьют тревогу: их дети могут… потерять свою школу. Всё дело в том, что ей не повезло с подрядчиком, который взялся капитально отремонтировать здание – до нового учебного года. Но наступил сентябрь – а реконструкция, мягко говоря, затянулась, поэтому учащимся пришлось временно определяться в другие школы. Тем временем дожди приводят и без того ветхое помещение в негодность, ведь оно продолжает стоять, по сути, без крыши и окон. Горожане беспокоятся, что ребятишкам скоро просто-напросто некуда будет возвращаться. Подробности в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Жители: "Разбомбили школу!"

Средняя школа имени Саулау Серикова в райцентре г.Есиль – военная, в буквальном смысле: её построили в 1942 году. Разумеется, ей давным-давно требовалась как минимум реконструкция. Прошлой весной радовались все – и ученики, и их родители, и, конечно же, учителя. Капитальный ремонт, сообщалось, начнётся сразу после завершения учебного года. А 1 сентября дети должны были вернуться в обновлённое здание.

Но, вместо этого, ученикам пришлось подыскивать другую школу – родную подрядчики отремонтировать не успели. "Не успели закончить" – ещё очень мягко сказано. Вернее будет сказать – "толком не успели начать".

Последней каплей, переполнившей чашу родительского терпения, стали дожди. Помещение затопило – в учебных классах стоит вода, а мебель пришла в негодность.

"Никто ничего не делает. Три "калеки" разве что возятся. Просто жалко, во что превратили нашу школу – разбомбили и оставили! Отключили электричество. Крыша с лета стояла, её никто не ремонтировал, и теперь вокруг вода", – возмущаются горожане.

Есть опасения, что с таким подходом строителей возвращаться ученикам будет некуда.

"Сейчас им приходится по 30-40 минут пешком добираться, транспорт никто не выделяет. И власти нас ещё успокаивают: мол, не паникуйте. А что мы должны чувствовать, глядя на это зрелище, как после бомбёжки. Дети хотят закончить 11 классов в родных стенах", – поясняют родители.

Как пояснили корреспонденту BaigeNews.kz, в отделе образования Есильского района, в списке работ – полный ремонт кровли, замена оконных блоков и дверей, системы вентиляции и водоснабжения (холодного и горячего), обшивка всего здания металлосайдингом. Кроме того, разные мелкие работы – где-то расширить туалеты, вытянуть стены и так далее. По плану капитальный ремонт будет выполнен в течение двух лет, во время летних каникул – не мешая учёбе. То есть во время летних каникул выполняется первая часть работ, 1 сентября учащиеся возвращаются за парты. А по окончании учебного года – вторая часть. Общая сумма по проекту – 856 миллионов тенге, из них 400 миллионов выделили в этом году.

Районо: "Нет ни рабочих, ни техники, ни квалификации"

Итак, кто подрядчик? Оказалось, туркестанская фирма "ГрадСтройСервис" – уже сегодня она снискала у акмолинцев "славу", сравнимую разве что с печально известным в Кокшетау ТОО "ПавлодарЭнергомонтаж" (набережная, территория флагштока и прочее).

"У нас четыре ремонта в районе – по трём школам все подрядчики добросовестные, закончили вовремя, даже раньше срока. А эта фирма зашла – сразу проблемы. Когда дошло до дела, оказалось, что у них нет ни рабочей силы, ни квалификации, ни умений и навыков. Это компания, которая всю работу выставляет исключительно на субподрядчиков, а те, в свою очередь, нанимают своих субподрядчиков. У неё нет своей материальной базы совершенно. Я впервые, честно говоря, вижу такой подход к работе", – разводит руками руководитель отдела образования Есильского района Никита Полюх.

Понимая, что подрядчик попался, мягко говоря, подозрительный, заказчики подсуетились и освободили здание уже в середине мая. И далее пытались хоть как-то повлиять на ситуацию.

"Мы подключили общественный совет, депутатов – старались мониторить, контролировать. Но всё это воспринималось в штыки, а рабочий процесс так и не был как следует организован. Рабочие постоянно жаловались на невыплату заработной платы, на объекте не было элементарно техники. Те виды работ, которые субподрядчики делали, авторский надзор не пропускал, потому что они постоянно пытались мошенничать. Я могу ещё долго перечислять их проступки. И вот сезон дождей, школа оказалась открытой, они должны были всё там закрыть плёнкой. Технику всю мы сами накрыли. Хотя всю материальную ответственность – за мебель и прочее – несут непосредственно подрядчики. На связь они не выходят, телефон не берут. Генеральный директор, сколько мы ни направляли заказные письма – ни разу не появился и только присылал то своих замов, то других подчинённых", – посетовал Никита Ростиславович.

Подрядчик: "Во всём виноваты дожди…"

Некоторые виды работ всё же выполнены.

"Вентиляцию, систему отопления почти сделал, оконные блоки частично заменил, перекрытия кровли – деревянные конструкции смонтировал. Но это далеко не весь объём. 5 сентября, мы в очередной раз вызвали руководство – еле как добрался. Наконец, активизировались. Появились снова рабочие на кровле, они перекрывают кровельным железом – металлочерепицей. Дали им на это четыре дня. Видите, к сожалению, мы не можем с ними расторгнуть договор, потому что суды займут месяцы, они объект бросят. Таких случаев в их практике очень много. Поэтому мы стараемся изо всех сил доработать, чтобы поскорее запустить детей", – поделился чиновник.

Ответственный по объекту Галымжан Султанов сослался на дожди и нюансы в согласовании проекта.

"Были вопросы по проекту, долго решали с автором. Здесь три помещения, все очень старые – одно 1942 года постройки, второе 1963, третье 1979-го. Мы согласовывали каждую деталь, ведь нужно делать строго по проекту, иначе объект не примут. Это заняло время. Потом дожди, я даже погодный акт взял в Казгидромете, чтобы показать, что мы не просто так стояли", – прокомментировал представитель фирмы-подрядчика.

Сегодня, на объекте, по его словам, работают 35 человек.

"В двух маленьких корпусах – по десять рабочих и 15 – на третьем. Материалы все есть. Установили новые сроки – успеем. У нас компания большая, рабочих хватает", – заверил Г. Султанов.

Строителям назначили новый срок завершения работ – до 30 октября. А пока порядка семисот учеников ходят на уроки в другие школы города и с нетерпением ждут возвращения в родные пенаты.

Акимат: "В конце будем судиться"

Школа имени Сайлау Серикова, как выяснилось, – не единственный объект ТОО "ГрадСтройСервис" в Есильском районе. Компания также выиграла тендер на капитальный ремонт дома культуры в селе Двуречное. Здесь похожие проблемы. Дедлайн по проекту – октябрь, но рабочие однозначно не успеют.

"Договор заключён, работы ведутся – демонтаж произвели, кровлю залили, стройматериалы закупили. Человек пять там вроде как есть. Но темпы нас, конечно же, не устраивают. Сильно отстают от графика", – в голосе заместителя акима Есильского района Нурлана Саматова слышится безнадёга.

Также, как и главный педагог района, Нурлан Мажитович говорит о том, что сейчас не до судебных тяжб: они лишь отнимут время и деньги.

"Сейчас нам важно, чтобы быстрее сделали капремонт. Но в конце будем судиться с ними обязательно", – подчеркнул Саматов.

Депутат: "Снимают маржу и отдают на субподряд"

Судя по публикациям в СМИ, эта компания, действительно, имеет нехорошую репутацию. Заказчиков не устраивает её "стиль" и результат работы.

Так, в ноябре прошлого года "ГрадСтройСервис" не смог вовремя закончить капремонт в школе ЗКО – к сроку сдачи объект был готов всего на сорок процентов. В Павлодарской области суд провёл проверку в отношении фирмы и, выявив нарушения в её деятельности, привлек к административной ответственности с лишением лицензии на право проведения строительно-монтажных работ. Здесь она также делала ремонт и благоустройство территории школы…

Между тем, по данным портала государственных закупок, только за прошлый год предприятие заключило более ста двадцати договоров по всей стране, а их общая сумма перевалила за 32 миллиарда тенге. В этом году у этого ТОО, по имеющейся информации, больше сотни объектов только в Акмолинской области.

"У них два объекта наших – капитальный ремонт семейно-врачебной амбулатории в селе Сочинское Атбасарского района и реконструкция бассейна ДЮСШ в городе Макинске. Уже идёт отставание от графика", – отметил руководитель областного управления строительства Марат Аубакиров.

Связаться с "самым главным" руководством компании редакции, к сожалению, не удалось.

В середине августа на заседании постоянной комиссии Акмолинского облмаслихата по социальным вопросам остро ставили проблему школ, которые рискуют не успеть открыться из-за незавершившегося ремонта. Тогда стало известно, что "ГрадСтройСервис" выиграл лоты на проведение капитальных ремонтов в 28 организациях образования региона.

Обещания представителя фирмы Мукангали Намазбаева подтянуться, депутаты выслушали скептически. Похоже, патовая ситуация со школой в Есиле – последствие такого монополизма.

"У нас есть такие ТООшки, полубоги, они выигрывают все тендера на строительство крупных объектов по всей стране. Эти "титаны" забирают по несколько десятков объектов. Сами ничего не строят, снимают маржу и отдают на субподряд", – написал на своей странице в Facebook депутат облмаслихата Айдын Туребаев.

Главный строитель области: "Фирма адаптирована под наши госзакупки"

Одна из причин такого положения дел – механизм госзакупок, который давно пора менять. Сделать систему прозрачной, свести коррупционные риски к минимуму. А пока основным критерием при выборе подрядчика остаётся цена. В тендере побеждает предложивший наименьшую цену. Это неизбежно приводит впоследствии к проблемам, ведь "демпингующий" поставщик использует самые дешёвые, а значит, некачественные стройматериалы, не исполняет свои обязательства, а потом заявляет об удорожании проекта.

"Ещё учитывают опыт работы, но опять же смотрят на бумаге. А на бумаге всё идеально. Опять же не каждый заказчик будет копаться в прошлом, искать, созваниваться с компаниями, сверять информацию. Это кропотливая работа, и они, поставщики услуг, этим пользуются. Эта фирма адаптирована под наши госзакупки, так могу сказать. Они участвуют, выигрывают, а потом отдают в субподряд. Это неправильно", – прокомментировал Марат Аубакиров.

Главный строитель Акмолинской области выразил надежду на нововведения в законодательстве о государственных закупках, такие, как, к примеру, рейтинго-балльная система. Она предусматривает проверку потенциальных поставщиков услуг – "налоговую историю", насколько он финансово стабилен, материально-техническую базу, кадровый потенциал и так далее. Кстати, строительно-монтажные работы в этом нововведении выступают как раз-таки "пилотом". Хочется верить, в скором будущем система закупок сможет оградить заказчиков от недобросовестных партнёров.

Фото: Районный отдел образования

Видео: жители г. Есиль.