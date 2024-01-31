Как полиция будет выявлять курящих вейпы казахстанцев

В Казахстане ввели запрет на ввоз, продажу и производство вейпов. В министерстве внутренних дел рассказали, как будут выявлять тех, кто не соблюдает закон, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Методик оперативной работы по выявлению достаточно, все проводится на законных основаниях. Имеем все рычаги", - пояснил министр.

Журналисты спросили, как конкретно будут проходить проверки и будут ли курящих казахстанцев останавливать на улице.

"Кого надо, мы найдём", - сказал Саденов.

Ранее сообщалось, в Казахстане введут запрет на ввоз, продажу и производство вейпов. Соотвествующий закон мажилисмены приняли во втором чтении. В рамках него в Казахстане введут уголовную ответственность за распространение вейпов.