Как полиция будет выявлять курящих вейпы казахстанцев
Сегодня, 14:20
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Сегодня, 14:20Сегодня, 14:20
160Фото: retail.ru
В Казахстане ввели запрет на ввоз, продажу и производство вейпов. В министерстве внутренних дел рассказали, как будут выявлять тех, кто не соблюдает закон, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"Методик оперативной работы по выявлению достаточно, все проводится на законных основаниях. Имеем все рычаги", - пояснил министр.
Журналисты спросили, как конкретно будут проходить проверки и будут ли курящих казахстанцев останавливать на улице.
"Кого надо, мы найдём", - сказал Саденов.
Ранее сообщалось, в Казахстане введут запрет на ввоз, продажу и производство вейпов. Соотвествующий закон мажилисмены приняли во втором чтении. В рамках него в Казахстане введут уголовную ответственность за распространение вейпов.