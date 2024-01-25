Как переход на новое время повлияет на здоровье казахстанцев

Чуть больше месяца остается до того, как в Казахстане установится единый часовой пояс. Эксперты рассказали корреспонденту BaigeNews.kz как быстро привыкнуть к новому времени без последствий для организма.

Необходимость перевода часов изучала рабочая группа, которую сформировали в феврале 2023 года. Мнением по вопросу делились врачи, физиологи, географы и другие специалисты. Международный опыт показал, что единый часовой пояс действует в 175 странах. Зачем это нужно Казахстану, рассказал председатель Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Куаныш Еликбаев. По его словам большая часть страны живет не в естественном часовом поясе - UTC+6. Но если открыть карты, можно увидеть, что на самом деле республика расположена в зоне UTC+5.

"Декретный час, то есть дополнительный, был введен около ста лет назад, если я не ошибаюсь, для экономии энергии. Конечно же, это не правильно. Ученые пришли к выводу, что нужно жить максимально приближенно к своему природному часовому поясу. Именно эту историческую несправедливость мы исправляем. Что касается западных областей, для них мы ничего не меняем", - отметил Куаныш Еликбаев.

Есть в переходе к единому часовому поясу польза и для экономики, утверждает Куаныш Еликбаев. Больше не будет проблем с банковскими переводами и заключением сделок.

"Мы были в Актобе, говорили с бизнесменами. Возьмем, к примеру, наших иностранных партнеров, им необходимо осуществлять транзакции с Алматы. Возникает путаница, по какому времени их проводить? Теперь этого не будет. Улучшения будут наблюдаться и в других сферах, к примеру, на производствах. Сегодня многие сотрудники не высыпаются, болеют, следовательно, меньше работают. Предприятия выпускают меньше продукции. А это уже ведет к проблемам для экономики в макро масштабе. В отчете нашем есть информация о научных исследованиях, проведенных в ряде европейских стран. Экономика теряла миллиарды из-за сонливых и малопродуктивных работников. Цифры равнялись 2-4% ВВП этих государств", - привел примеры председатель Комитета технического регулирования и метрологии.

Смена часовых поясов может влиять на человека физиологически из-за различий в циркадных ритмах и биологических часах. О значении этих понятий рассказала ведущий научный сотрудник НИИ профмедицины имени Академика Е. Д. Даленова при медицинском университете Астана, Жанна Нұрберген.

"Во-первых, человеческий организм имеет внутренние биологические часы, которые контролируют циклы сна, бодрствования и другие функции. Смена часовых поясов может сбить этот циркадный ритм, вызывая десинхронизацию. Изменения в окружающей среде и освещении могут воздействовать на выработку мелатонина, гормона, ответственного за регуляцию сна. Смена время может вызвать стресс для организма, так как требует перестройки внутренних биологических часов под новый график. Постепенная адаптация к новому режиму сна и контроль освещения, должен помочь смягчить воздействие смены часовых поясов", - поделилась советом Жанна Нұрберген.

Многие забыли, но еще двадцать лет назад часы в Казахстане переводили дважды в год, с летнего на зимнее время. Процесс этот объяснялся более легкой адаптацией к изменению светового дня. Однако исследования ученых доказали: ничего кроме стресса человеку такие игры с природой не приносили. Поэтому в середине нулевых от практики отказались.

Семейный психолог Евгения Салихова считает, что при смене часового пояса может возникнуть тревожность, но ее легко победить при помощи пеших прогулок или расслабляющей музыки.

"При смене поясов у всех адаптивность разная. В данном случае при переводе времени важно выстроить режим. Допустим, завтракать и обедать в одно время, а так же спать не менее восьми часов. Советую проявить больше физической активности, подключить спорт. На время исключите из рациона кофеин", - советует психолог.

Главное не забыть перевести все часы в доме на час назад. Кстати, устанавливать новое время вручную на своих гаджетах не придется. В ночь с 29 февраля на 1 марта оно выстроится автоматически.