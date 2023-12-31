Как отмечают Новый год жители столицы

31 декабря, в жилых массивах столицы организовали праздничную новогоднюю программу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

Для жителей провели концерты с участием творческих коллективов и звезд казахстанской эстрады, которые были организованы 12 подведомственными организациями управления культуры Астаны и районных акиматов.

Праздничная программа прошла районе Есиль – ЖМ "Пригородный"; Сарыарка – парк "Коктал"; Байконыр – ЖМ "Ондирис".

Так, новогоднее настроение создали коллективы государственной академической филармонии имени Е.Рахмадиева, государственного театра танца "Наз", столичного цирка и многие другие.

Своими впечатлениями поделились и посетившие концерт жители.

"Хочется от всей души поблагодарить замечательных артистов театра танца "Наз" за невероятный концерт! Мы пришли всей семьей и очень довольны. Спасибо за подаренное хорошее настроение взрослым и детям на целый день", — поблагодарил житель жилого массива "Коктал" Даурен Кабдрахманов.

В целом, порядка 500 жителей жилых массивов приняли участие в мероприятии.

Напомним также, что сегодня с 21:00 до 02:00 на Городской площади, у монумента "Қазақ елі", на площадке ЭКСПО пройдут праздничные концерты "Жаңа жыл түні" для жителей и гостей столицы. В мероприятии примут участие звезды отечественной эстрады, такие как Qanay, Али Окапов, Ayree, Маржан Арапбаева, Ильхан Ихсан, Кенжебек Жанабилов, Диана Исмаил, Аука, Еркеш Хасенов, Серик Ибрагимов, Алишер Каримов, группа "Килиманджаро", Алмас Кишкенбаев, Бейбит Корган и другие.

Фото: акимат Астаны