Как отличить оригинальный диплом от подделки, рассказал Саясат Нурбек
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Как в Казахстане будут бороться с рынком поддельных дипломов, рассказал министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, передаёт BaigeNews.kz.
Глава ведомства заявил, что отличить официальный документ от подделки можно с помощью сервиса, разработанного на портале Национального Центра развития высшего образования. Дело в том, что любой диплом имеет уникальный идентификационный номер и QR-код. По нему можно свериться с единой базой министерства.
"Сейчас дополнительно мы ведем работу, чтобы все дипломы выданные с 1991 года в эту базу внести. Сегодня там есть порядка 3,5 миллионов документов. До конца этого года мы завершим эту работу. Поддельные дипломы продают, еще раз повторюсь, злоумышленники", - поделился планами министр.
Ранее сообщалось, по итогу 2023 года в Казахстане выявили более 450 фактов подделки дипломов об образовании.
Самое читаемое
- Жителям Астаны пришли слишком большие суммы за комуслуги: в чём причина?
- Недовольных много: чемпион из Кокшетау рассказал о мертвых душах в областном спорте
- Я его увидел: бизнесмены сгоревшего рынка "Акшын" нашли свое золото
- Собирающий еду на мусорке пенсионер купил 10 домов
- Птицефабрику по цене шести Boeing начали строить в Алматинской области