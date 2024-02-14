Как отличить оригинальный диплом от подделки, рассказал Саясат Нурбек

Как в Казахстане будут бороться с рынком поддельных дипломов, рассказал министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, передаёт BaigeNews.kz.

Глава ведомства заявил, что отличить официальный документ от подделки можно с помощью сервиса, разработанного на портале Национального Центра развития высшего образования. Дело в том, что любой диплом имеет уникальный идентификационный номер и QR-код. По нему можно свериться с единой базой министерства.

"Сейчас дополнительно мы ведем работу, чтобы все дипломы выданные с 1991 года в эту базу внести. Сегодня там есть порядка 3,5 миллионов документов. До конца этого года мы завершим эту работу. Поддельные дипломы продают, еще раз повторюсь, злоумышленники", - поделился планами министр.

Ранее сообщалось, по итогу 2023 года в Казахстане выявили более 450 фактов подделки дипломов об образовании.