Более 450 фактов подделки дипломов об образовании выявили в 2023 году в Казахстане

Мажилисмены просят ускорить работу по внесению в систему проверки валидности дипломов всех официально выданных документов об образовании за годы независимости, передаёт BaigeNews.kz.

"Уже не секрет, что в интернете в открытом доступе действуют сайты, которые предлагают купить диплом о высшем образовании. Продавцы предлагают дипломы любого учебного заведения в Астане, выполненные на фирменном бланке гособразца, заполненные идеально каллиграфическим почерком и в строгом соответствии учебному плану. При этом заверяют, что печати и подписи на документе будут настоящими. Более того, предлагается список учебных заведений столицы: как Академия госуправления при президенте Республики Казахстан, Евразийский гуманитарный институт, Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева, КазАТУ им. С. Сейфуллина, Национальный университет искусств, Университет технологии и бизнеса", - отметил Ислам Сункар в депутатском запросе.

Он добавил, что в 2021 году общество было потрясено новостью о том, что в Западном Казахстане женщина с фальшивым дипломом 10 лет работала медсестрой, мы надеялись, что уполномоченные органы начнут работу по недопущению подобных случаев. Однако уже известно, что за 2023 год в Казахстане выявлено 457 фактов подделки дипломов о высшем образовании.

"В Павлодарской области выявлено почти 60 фактов подделки документов. В Экибастузе при трудоустройстве в качестве медицинской сестры несостоявшийся "медик" предъявила поддельный диплом по специальности "Лечебное дело", преподавателей колледжей с поддельными дипломами выявили в Мангистауской области, в Северо-Казахстанской области 80 педагогов работали по поддельным дипломам", - проинформировал мажилисмен.

В этой связи, депутаты Народной партии Казахстана требуют ускорить работу по внесению в систему проверки валидности дипломов всех официально выданных документов об образовании за годы независимости и каждый год вести актуализацию данных в срок, правоохранительным органом принять комплексные меры по блокировке интернет-ресурсов, продающих фальшивые дипломы, а также по профилактике подделки документов и предупреждению граждан об уголовной ответственности за данные деяния.