Как нельзя встречать Старый Новый год

В ночь с 13 на 14 января наступает Старый Новый год. В наше время это неформальный праздник, который отмечают по желанию. Как правило, встречают Старый Новый год не с таким размахом, как в первый январский день, но это прекрасный повод собраться с близкими, провести вечер в кругу семьи и поговорить о насущном, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на vesti92.ru

При всем при этом существовало не мало запретов и суеверий, о которых знал каждый от мала до велика. Нарушать их было категорически запрещено, ведь считалось как праздник встретишь, таким и весь год будет.

Чего нельзя делать 13 января:

Ни в коем случае в праздник нельзя ссориться, браниться и держать обиду на кого-либо. Конфликты, не оставленные в прошлом году, будут с трудом решены в новом, так считали предки.

Об уборке в доме стоило подумать заранее. Женщины наводили порядок в доме накануне праздника, так как считали, что ритуал может лишить удачи и благосостояния домочадцев. Особенно запрещалось 13 января подметать пол. Категорически запрещено.

Не самое лучшее время для тяжелой умственной работы, поэтому планы, задачи и цели лучше ставить в другой день.

Если в доме есть питомцы, уделите им особо внимание: поиграйте, погладьте, угостите лакомством, ведь животные – символы нового года, поэтому обижать их ни в коем случае нельзя.

В этот день портилась погода: валил снег, заметал все дома и дороги, поэтому в путь в праздничный день не отправлялись. Существовала легенда, что можно заблудиться и замерзнуть.

Нельзя подавать на стол простые угощения в виде варенья или джема. Как правило, хозяюшки готовили соленья, запекали пироги и свинину, чтобы было посытнее и пожирнее. Если стол на праздник богатый таким и весь год будет.

В этот день существовала традиция дарить друг другу подарки, поэтому если же вы будете отмечать Старый Новый год, приходить с пустыми руками ни в коем случае нельзя, иначе весь год будет безрадостным и скупым на хорошие события.

Что можно делать в этот день:

Раньше верили, что в праздник восстают злые духи и охотятся на самых слабых. Чтобы отогнать нечистую силу, люди веселились, смеялись и громко пели. Это помогало изгнать зло из дома.

Хороший день для приобретения жилья, переезда в другой город или смены домашней обстановки. Если вы давно хотели что-то в квартире поменять, то это самое удачное время. Главное – сделать все до темноты.

На праздник можно проводить свадебные обряды, устраивать помолвку и венчаться. Предки верили, что союз молодых будет крепким, верным и очень долгим.

Можно приводить в дом гостей, устраивать шумные застолья и веселиться.

Удивительно, но разрешается сплетничать. Предки верили, что человеку, о котором идет речь в диалоге, придет еще больше блага. Поэтому чаще всего за столом говорили о жизни и знакомых людях.

Обязательно праздник нужно встречать в яркой одежде. Выбирайте самый красивый наряд. Это поможет привлечь богатство и удачу.

Приметы на праздник: