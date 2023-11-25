Как МВД борется с вымогательствами в учебных заведениях

Как сообщили в МВД, особое внимание полиция уделяет безопасности детей в учебных заведениях. Например, за каждой школой в стране закреплены участковые инспектора полиции, инспектора по делам несовершеннолетних и оперативные работники. В их обязанности входит регулярное посещение учебных заведений, занятия, личные беседы с детьми, а также выявление тех, кто негативно влияет на школьников или распространяет среди учеников криминальную идеологию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Задача МВД – предупредить каждого школьника и студента о последствиях таких противоправных действий. В выступлениях перед учащимися, которых по стране проведено порядка 90 тысяч,полицейские обсуждают самые важные подростковые проблемы, которые могут иметь непоправимые последствия в том числе игромании, суицида и наркопотребления. Рассказывают об ответственности за совершение правонарушений, в том числе наркопреступлений, буллинга, вымогательств, вандализма и хулиганств", — отметили в ведомстве.

Особое внимание уделяется тем проступкам, которые влекут длительные сроки лишения свободы. Для привития правил безопасного поведения МВД разработаны памятки для детей "Как не стать жертвой насилия" и памятки для родителей "Как не стать ребенку жертвой насилия". Они размещены на ведомственных сайтах, в социальных сетях, мобильных мессенджерах, родительских, школьных и общедомовых чатах.

Помимо бесед и лекций, встреч и памятокполицией проводятся и локальные рейды. Всего с начала года проведено более 11 тысяч ОПМ, рейдовых мероприятий, локальных отработок и акций.

Так, за нахождение несовершеннолетнихночью в развлекательных заведениях и вне жилища привлечено к адмответственности более 86 тысяч родителей и 1,5 тысячи владельцев заведений. 9,8 тысячи родителей понесли ответственность за неисполнение обязанностей по воспитанию детей. 1,3 тысячи несовершеннолетних привлечены к ответственности за совершение мелких хулиганств.

Кроме того, в ряде регионов выявлены факты вымогательств в учебных заведениях. С начала года зарегистрировано 49 вымогательств у несовершеннолетних. Усредненный портрет несовершеннолетнего вымогателя выглядит следующим образом. Зачастую это молодые люди лет 15-17, физически сильные, а также учащиеся и воспитывающиеся в полной семье.