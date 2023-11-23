Буллингом занимались студенты колледжа в Талдыкоргане

Полицейские области Жетысу в рамках профилактической отработки выявили факт буллинга среди учащихся одного из талдыкорганских колледжей. Потерпевшим стал 16-летний студент, у которого двое более взрослых сокурсников вымогали деньги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Уставший от нападок юноша отказался посещать занятия. Об этом узнала инспектор ювенальной полиции и сообщила коллегам. Оперативники УБОП довели разработку до логического конца и установили подозреваемых.

Расследование инцидента проводится по части 2 статьи 194 УК РК - “Вымогательство”.

В полиции призывают граждан к содействию правоохранительным органам и нетерпимости к правонарушениям.