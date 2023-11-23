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Буллингом занимались студенты колледжа в Талдыкоргане

Сегодня, 21:16
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baigenews.kz/Арман Мухатов Сегодня, 21:16
Сегодня, 21:16
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Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов

Полицейские области Жетысу в рамках профилактической отработки выявили факт буллинга среди учащихся одного из талдыкорганских колледжей. Потерпевшим стал 16-летний студент, у которого двое более взрослых сокурсников вымогали деньги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Уставший от нападок юноша отказался посещать занятия. Об этом узнала инспектор ювенальной полиции и сообщила коллегам. Оперативники УБОП довели разработку до логического конца и установили подозреваемых. 

Расследование инцидента проводится по части 2 статьи 194 УК РК - “Вымогательство”.

В полиции призывают граждан к содействию правоохранительным органам и нетерпимости к правонарушениям.

"Если в поведении вашего ребёнка появились серьёзные изменения (замкнутость, нежелание посещать школу, необоснованная раздражительность), возможно, вы столкнулись с одним видов буллинга и кибербуллинга. В этом случае, необходимо проконсультироваться со специалистами и проинформировать сотрудников ювенальной полиции", - уточнили в МВД РК.

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