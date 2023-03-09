Как казахстанцы смогли купить находящиеся в угоне автомобили, объяснил глава МВД

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Министр внутренних дел Марат Ахметжанов прокомментировал скандальный случай, когда в Актобе у автовладельцев начали изымать автомобили, которые, как выяснилось, проходят в качестве вещдоков по громким уголовным делам "Гарант 24 Ломбард", "Выгодный займ" и ряда других финансовым пирамид. Глава МВД ответил, что это произошло из-за злоупотребления сотрудниками правоохранительных органов своими должностными полномочиями, передает BаigeNews.kz.

"Да, были злоупотребления, было мошенничество. (...) Я вам могу дать гарантию: теперь это не повторится. Сейчас у нас ввели автоматизированную систему, где невозможно ни одному должностному лицу туда зайти, сделать какие-то поправки или снятие, или не показать, что автомобиль находится в угоне или залоге. Предыдущие ошибки мы учли", - сообщил Ахметжанов журналистам в кулуарах правительства.

Напомним, в Актобе автовладельцы стали жертвами скандальной финансовой пирамиды. Три года назад они купили машины, оформили через спецЦОН. Спустя время оказалось, что транспорт проходит в качестве вещественных доказательств по уголовным делам. Автомобили были изъяты у их владельцев, что вызвало массу возмущений у актюбинцев, которые в свое время честно приобретали их.