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  • Как казахстанцы относятся к приезжим из России – блиц-опрос
pixabay.com Сегодня, 11:49
484
Фото: pixabay.com

Как казахстанцы относятся к приезжим из России – блиц-опрос

После объявления частичной мобилизации в России более 200 тысяч граждан этой страны въехали в Казахстан. Выехали из РК около 150 тысяч.

Как казахстанцы отнеслись к наплыву приезжих из России, решила узнать корреспондент BaigeNews.kz.

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#блиц-опрос #Казахстан #россияне #Россия
Зарина Козова Журналист
Сегодня, 11:49
484
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