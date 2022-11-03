Как казахстанцы относятся к приезжим из России – блиц-опрос

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После объявления частичной мобилизации в России более 200 тысяч граждан этой страны въехали в Казахстан. Выехали из РК около 150 тысяч.

Как казахстанцы отнеслись к наплыву приезжих из России, решила узнать корреспондент BaigeNews.kz.