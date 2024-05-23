Как казахстанцы использовали средства по программе "Нацфонд - детям"

В ЕНПФ перечислили на что в основном совершеннолетние казахстанцы потратили средства, выделенные по программе "Нацфонд - детям" за три месяца, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на фонд.

За первые 3 месяца осуществления программы "Нацфонд - детям" ЕНПФ перевел 585 641,64 доллара США уполномоченным операторам для зачисления на банковские счета заявителей.

"Всего было 5 845 заявлений, из которых 2 634 заявления на сумму 263 664,90 доллара США были исполнены в целях улучшения жилищных условий, а 3 211 заявлений на сумму 321 976,74 долларов США – для оплаты образования", - говорится в сообщении.

Напомним, 1 февраля всем детям - гражданам Казахстана в ЕНПФ начислены первые средства из Нацфонда.

Участниками программы стали 6 919 131 ребёнок. Всем им начислена одинаковая сумма в размере 100 долларов и 52 центов США.