Как Казахстан бережёт энергию рассказали на Международном форуме

Фото: BaigeNews.kz

В Астане прошёл четвёртый Международный форум по энергосбережению, где были подняты актуальные вопросы в области энергосбережения и повышения энергоэффективности. На форуме выступили представители Мажилиса Парламента РК, немецкого энергетического агентство Дена, Программы развития ООН в Казахстане и другие специалисты в сфере энергосбережения, передаёт корреспондент BaigeNews.kz

Мир малыми темпами переходит к энергоёмкости. Не отстаёт и Казахстан - по данным экспертов, энергоёмкость в промсекторе, например, снизилась в два раза:

“За последние пять лет, в среднем, мировая энергоёмкость снизилась на 1,3%. Если сравнивать с предыдущим периодом, это в два раза ниже. Как известно, Казахстан является одной из стран с энергоёмкой экономикой. Благодаря активной приверженности политике энергосбережения достигнуто снижение энергоёмкости ВВП на 38%. В результате создания действенных инструментов, а именно государственного энергетического реестра, энергоёмкость промышленного сектора была снижена в два раза”, - заявил Марат Карабаев, вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Также было отмечено, что с 2012 по 2022 год было проведено 1800 энергоаудитов, по итогу которых были проведены мероприятия по повышению энергоэффективности на общую сумму на 323 миллиарда тенге.

“В целях продвижения энергоэффективного оборудования, по опыту Голландии, был внедрён механизм энергоэффективных государственных закупок. Теперь когда закупается определённое оборудование, технология конкретно указывается, что ниже определенного класса нельзя производить закуп”, - сказал М. Карабаев.

Елдос Абаканов, депутат мажилиса Парламента Республики Казахстан, член Комитета по вопросам экологии и природопользования “Глава”, напомнил повестку в достижении нулевого уровня выбросов углерода, указав на актуальную проблему климата. Напомним, что на Саммите климатических амбиций, президент заявил о намерении разработать и достичь к 2060 году углеродной нейтральности.

“Я считаю, сейчас актуальным является пересмотр технической базы, возможный пересмотр методик при помощи экспертного сообщества. Следующее, сейчас мы инницируем разработку закона о “зелёных” государствах, где одним из приоритетных направлений должна быть поддержка со стороны государства. Механизмы сложные, требуют тщательной разработки. Надеемся, что в ближайшее время сможем реализовать идею, где государство стимулирует рынок производителей энергосберегающих оборудований, тем самым обеспечив доступность этого оборудования для населения”, - отметил Елдос Абаканов

Серик Тютебаев, председатель Правления АО "Самрук -Энерго", поделился своим опытом, который привёл как пример хорошей энергоэффективности. Председатель рассказал как подняли сумму оплаты на потребление воды на незначительные показатели - 10, 100, 150 тенге. И обнаружили, что в г. Алматы за этот период потребление воды с 180 миллионов тонн воды снизилось до 130 миллионов тонн. Вот такие простые решения могут стать примером энергоэффективности.

“Мне нравится тезис, чтобы решить проблему энергетики, нужно не вырабатывать её много, не потреблять меньше, а научиться потреблять то, что у нас сейчас есть”, - отметил Серик Тютебаев.

Председатель Правления АО "Институт развития электроэнергетики и энергосбережения" Бауржан Смагулов представил презентацию о показателях энергоемкости. С 2014 по 2020 год, энергоемкость ВВП снизилась на 11%. Изменение энергоемкости ВВП было обусловлено реальным повышением в разных секторах экономики. В секторах электроэнергетики и теплоснабжения (+5%) и транспортном (+47%) наблюдается повышение потребления электроэнергии от уровня показателей 2014 года. В то время как в секторе промышленности (-47%), добычи нефти, газа, угля (-26%) и сельского хозяйства (-25%) смогли снизить потребление энергоресурсов.

“С учётом данных показателей, Казахстан всё ещё входит в перечень стран с наиболее энергоёмкой экономикой. Одним из ключевых инструментов реализации политики энергоэффективности является государственный энергетический реестр. С 2012 года был обеспечен мониторинг более 80,000 организаций. На сегодняшний день реестр является полностью автоматизированной системой данных, другими словами big data. На реализацию энергосберегающих мероприятий было инвестировано порядка 350 миллиардов тенге, и полученная экономия в размере 88 миллиардов тенге”, - отметил Бауржан Смагулов.

По завершении первой пленарной сессии, прошло вручение нагрудных знаков "За вклад в развитие энергетической отрасли", где были награждены специалисты и эксперты в области энергетики.

Продолжился форум обсуждением промышленной энергоэффективности как незаменимой основы устойчивого производства, а также дискуссией на тему перехода к углеродной нейтральности с использованием энергоэффективности как первое "топливо" выбора.