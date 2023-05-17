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Как изменились расходы казахстанцев благодаря внедрению ОСМС
Доля "карманных" расходов казахстанцев на здоровье снизилась на 5,4 процента благодаря средствам системы социального медицинского страхования, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Отметим, реформа ОСМС была направлена в первую очередь на экономию семейного бюджета казахстанцев в тратах на медпомощь и доступность для каждого жителя дорогостоящих операций и обследований, которые ранее в гарантированном государством пакете не финансировались. Ведь высвободившиеся средства люди могут инвестировать в образование, улучшение своего благосостояния.
"Если в 2017 году удельный вес частных расходов населения на оплату медицинских услуг составлял 33,1 процента от общего бюджета здравоохранения, что почти в полтора раза превышает допустимый порог, установленный ВОЗ, то в 2022 году, согласно данным национальных счетов, "карманные" траты снизились до 27,7 процента", - говорится в сообщении.
Наибольшие расходы до внедрения ОСМС граждане несли на оказание амбулаторной поликлинической помощи и приобретение лекарственных средств.
Дополнительные финансовые средства направлены на развитие тех видов медпомощи, ранее испытывавших дефицит финансирования. К примеру, по данным 2022 года, объем финансирования высокотехнологичных медуслуг увеличен в 3,5 раза, медреабилитации в 12,5 раз и консультативно-диагностической помощи в 14 раз.
"При этом ОСМС позволило увеличить объем финансирования медицинской помощи с 1,1 тенге до 2,5 триллиона тенге, а расходы здравоохранения на одного жителя страны увеличились с 56,8 до 121,7 тысячи тенге. Только на амбулаторном уровне на одного прикреплённого гражданина расходы возросли с 15 914 до 39 957 тенге, то есть в 2,5 раза", - добавили в Минздраве.
Финансирование ПМСП составило 34 процента от бюджета здравоохранения. Несмотря на такой значительный рост расходов на уровне ПМСП, финансирование первичного звена все еще не достигает 60 процентов от бюджета здравоохранения, который рекомендован стандартами финансирования ПМСП ВОЗ. Таким образом, необходимо дальше продолжать увеличивать расходы на оказание ПМСП.
К слову, данный рост расходов на медпомощь способствует развитию инфраструктуры медорганизаций, технической оснащённости, кадровой укомплектованности, доступности лекарственного обеспечения, внедрению лучших практик оказания медицинской помощи в соответствии с мировыми стандартами.
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