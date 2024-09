Как это было: команда Димаша Кудайбергена поделилась яркими фото с концерта в Астане

На официальном сайте Димаша Кудайбергена подвели итоги двух сольных концертов артиста в Астане и поделились эффектными фото, передаёт BaigeNews.kz

Напомним, первоначально планировался только один концерт Димаша, однако из-за стремительно распроданных билетов было принято решение о и втором шоу. Оба вечера собрали аншлаги.

Шоу, часть мирового тура "Stranger", превратилось в настоящее музыкальное представление, где каждая песня была отдельным спектаклем. В программе концертов состоялась премьера новой песни, а видеопрологи с участием Димаша раскрыли новую сюжетную линию. Артист отправился в поисках магических кристаллов, которые переносят зрителей в разные эпохи и миры. Эту историю сопровождали новые концертные костюмы, сшитые вручную специально для концерта в Астане.

Концерты сопровождались выступлением Президентского оркестра Службы государственной охраны Республики Казахстан под руководством Дархана Рахимгалиева и хора Казахского национального университета искусств, что добавило программам нового звучания. Впервые на сольных концертах Димаша прозвучал гимн Республики Казахстан в исполнении самого артиста и полного зала.

В первый раз на сольных концертах Димаша в начале программы прозвучал гимн Республики Казахстан в исполнении артиста и полного зала.

От имени Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева Димашу был вручен букет цветов и поздравления с большими концертами в Астане.

Концерты посетили более 10 000 иностранных зрителей из 80 стран мира. Над их организацией трудилась команда из более чем 200 профессионалов, а на сцене вместе с Димашем выступила интернациональная группа из более чем 350 человек, включая танцоров, оркестрантов и певцов из Казахстана, Китая, России, Украины, Камеруна, Ганы, Уганды, Мексики, Испании и Кении. Это подчеркивало интернациональный характер мероприятия, объединившего людей со всего мира в празднике музыки и культуры.

Концертные номера поражали своим размахом и креативностью. Одним из самых запоминающихся моментов стало эффектное появление артиста из-под купола арены в летящем плаще во время исполнения титульной песни "Golden". Вторая песня шоу, авторская "Smoke", подняла зал на новый уровень энергии.

Кантата "Олимпико" в новом формате концерта была исполнена артистом в сопровождении 40 танцоров с барабанами из танцевальных коллективов "Наз", "Гүлдер" и "Бiрлiк". "Battle of Memory".

Странник продолжил свой путь, и кристалл, найденный им в пещере, перенес зрителей к "Аве Мария", где Ангел и Демон в исполнении воздушных гимнастов помогли вместо слов рассказать эту вечную историю. Как продолжение сакральной темы "Любовь уставших лебедей" пролетела по всем уголкам арены, закрутив гимнастку в вихре воздушного танца. По реакции зрителей, никто не ожидал, что исполняя финальный вокализ, Димаш поднимется вместе с девушкой под купол стадиона.

Ни один сольный концерт казахстанского артиста не обходится без песни на французском языке, сыгравшей большую роль в его творческой жизни. Зал взорвался овациями при первых нотах "Sos D’un Terrien En Détresse". Сразу после этого номера Димаш, как Посол доброй воли в регионе Азии Международной организации по миграции ООН обратился к собравшимся с небольшой речью на английском языке в поддержку повышения осведомленности о проблемах мигрантов.

"Ұмытылмас Күн" — одну из самых ранних своих авторских песен, Димаш пел через всю большую сцену, выходя на правый и левый фланги, вовлекая зрителей в совместное исполнение. Зрители на протяжении всего представления постоянно подпевали артисту любимые песни, такие как "Махаббат Бер Маған" и "Дайдидау", а также с большим энтузиазмом участвовали в распевках.

Исполнив в танце с коллективом DQ dance "Give Me Your Love" и "Be With Me", Димаш исчез под глубины сцены, а Странник повел зрителя по следующему кристаллу в мир домбры.

Красивая легенда о старинном казахском инструменте в мощном взрыве инструментов и эмоций пронеслась в виде кюя "Адай", исполненного Димашем вместе с домбристами Ернатом Наурыз и Темирланом Олжабай. Тему совместного творчества продолжила авторская песня Абильмансура Кудайбергена "Together".

Далее прозвучала премьера авторской композиции "Fire" в тяжелом роковом стиле.

Новую песню на слова Риз Морган Димаш написал в коллаборации с Дмитро Гордоном во время командировки в США в прошлом году. Слова песни написаны по замыслу самого Димаша, как и прозвучавшая далее на концертах недавняя премьера "When I’ve Got You".

Зрителей продолжали ждать сюрпризы. Во время исполнения композиции "Weekend", Димаш проехал между рядами зрителей, сидя на капоте багги. Пересев на крышу автомобиля, артист, исполняя песню, пересек арену и оказался в итоге на сцене.

Начиная следующий блок программы, Странник нырнул за кристаллом в глубины моря и открыл новую дорогу к старинной истории о кобызе. Олжас Курманбек – неизменный солист песни "Stranger", повел свою глубокую историю, хор и оркестр добавили объема, и голос Димаша понес поклонников через октавы и века.

Продолжая тему крупных музыкальных форм, три Димаша появились на сцене, запев на испанском языке. А после "El Amore En Ti", на фоне бескрайних каньонов Димаш запел о едином небе. Для самого большого авторского произведения Димаша небольшой фильм, идущий на экране, специально для новых концертов был расширен непростыми кадрами израненного главного героя, объединившего под одним небом детей, семьи, священнослужителей разных конфессий. Зал слушал "The Story Of One Sky" стоя.

Концерт продолжили песня "Kиелi Мекен" в новой аранжировке с элементами рэпа и "Дурдараз" с новым танцем. В команду танцоров специально для концертов в столице были приглашены артисты из разных городов Казахстана, а также иностранные специалисты. В итоге основной состав интернационального коллектива составил 24 человека.

Любимая зрителями со времен проекта "I am a Singer" песня о печальной осени и "Let it be" закрывали основную программу. Но на бис Димаш и вся его большая команда снова спели, станцевали, сыграли "Give Me Your Love".

Напомним, концерт в столице Казахстана собрал более десяти тысяч зрителей из разных стран мира. фанаты Димаша восхитили иностранных гостей тем, что после концерта в Астане убрали за собой мусор.

Фото: dimashnews.com