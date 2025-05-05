Нацбанк Казахстана выпускает в обращение коллекционные монеты ҰЛЫ ЖЕҢІС. 80 ЖЫЛ из серии "Выдающиеся события и люди", передаёт BaigeNews.kz.

"Монеты выпускаются в знак глубокого уважения к героизму и самоотверженности защитников Отечества с целью увековечения исторической памяти о Великой Победе и воспитания патриотизма у подрастающего поколения. Выпуск приурочен к памятной дате и отражает стремление сохранить культурное и историческое наследие", - сообщили в Нацбанке.

На монетах изображен вечный огонь, символизирующий память о павших героях. Орнамент на числе "80" символизирует ленту победы и выполнен в стилистике, перекликающейся с элементами Государственного Флага Республики Казахстан.

Монеты изготовлены из серебра 925 пробы с золочением, массой 31,1 грамма, диаметром 38,61 мм, с применением технологии цветной печати, качеством изготовления "proof", номиналом 1 000 тенге, тиражом две тысячи штук.

А также из сплавов нибрасс/нейзильбер (биколорная), массой 7,5 грамма, диаметром 26 мм, качеством изготовления uncirculated, номиналом 200 тенге, тиражом 10 000 000 (десять миллионов) штук.

Биколорные монеты номиналом 200 тенге предназначены для свободного обращения на территории Казахстана, наряду с циркуляционными монетами.

Коллекционные монеты обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории РК по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны.